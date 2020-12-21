«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 21 Декабря
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.62 KZT
  • €1 = 510.8 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан занимает 1,5 миллиарда евро: Токаев подписал законы

Просмотров:387 Опубликовано: Сегодня, 18:05
Казахстан занимает 1,5 миллиарда евро: Токаев подписал законы
Фото:akorda.kz
Казахстан занимает 1,5 миллиарда евро у Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для борьбы с коронавирусом и восстановления экономики Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы о ратификации соглашений о двух займах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития".

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о займе (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций", - говорится в сообщении.

Тексты законов публикуются в печати.

Законы ранее были приняты депутатами Парламента.

Первый заем на 908 миллионов евро должен предоставить Азиатский банк развития. Часть займа в размере 454 миллионов евро Казахстан должен будет погасить в течение 10 лет, включая трехлетний льготный период. Остальные 454 миллиона евро предоставляются на пять лет, включая трехлетний льготный период.

Второе соглашение с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций подписано на 661 миллион евро. Заем предоставляется со сроком погашения в 10 лет, включая трехлетний льготный период.

По данным Минфина, деньги будут использованы для финансирования мер по борьбе с пандемией, социальной защите населения и восстановлению занятости, а также для поддержки реального сектора экономики.

Ставки вознаграждения займов - Euribor 0,5 процента. Обслуживание и погашение привлекаемых займов будет осуществляться Министерством финансов за счет средств бюджета.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • GIBSON.SG
  • alixah
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 19:43
А где же наши сотня лярдиков резервов ... ?!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика