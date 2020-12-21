Казахстан занимает 1,5 миллиарда евро: Токаев подписал законы

Казахстан занимает 1,5 миллиарда евро у Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для борьбы с коронавирусом и восстановления экономики Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал законы о ратификации соглашений о двух займах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития".
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о займе (Активные меры по борьбе с СOVID-19 и программа поддержки расходов) между Республикой Казахстан и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций", - говорится в сообщении.
Тексты законов публикуются в печати.
Законы ранее были приняты депутатами Парламента.
Первый заем на 908 миллионов евро должен предоставить Азиатский банк развития. Часть займа в размере 454 миллионов евро Казахстан должен будет погасить в течение 10 лет, включая трехлетний льготный период. Остальные 454 миллиона евро предоставляются на пять лет, включая трехлетний льготный период.
Второе соглашение с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций подписано на 661 миллион евро. Заем предоставляется со сроком погашения в 10 лет, включая трехлетний льготный период.
По данным Минфина, деньги будут использованы для финансирования мер по борьбе с пандемией, социальной защите населения и восстановлению занятости, а также для поддержки реального сектора экономики.
Ставки вознаграждения займов - Euribor 0,5 процента. Обслуживание и погашение привлекаемых займов будет осуществляться Министерством финансов за счет средств бюджета.
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