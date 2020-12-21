Хью Джекман раздал 1,2 миллиона долларов простым рабочим

Актер Хью Джекман сделал подарок в размере 1,2 миллиона долларов сотрудникам австралийской компании R.M. Williams, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.
51-летний актер преподнес денежный подарок рабочим австралийской компании по производству обуви и одежды. Он подарил 900 сотрудникам по 1,3 тысячи долларов США (около 550 тысяч тенге).
Инсайдеры сообщили, что некий "тайный Санта" решил преподнести подарок на Рождество. В организации официально заявили, что денежный подарок сделал бывший акционер, пожелавший остаться неизвестным. Однако сотрудники сразу же вычислили его, так как Хью Джекман владел 5 процентами акций производства R.M. Williams, однако в октябре решил продать свою часть. В пресс-службе компании подтверждать или опровергать догадки относительно "Санты" не стали, но факт передачи денег подтвердили.
Звезда "Людей Икс" является амбассадором R.M. Williams с 2019 года. Недавно Джекман принял участие в съемках рекламной кампании для бренда. Видео с его участием быстро стало вирусным и разлетелось по социальным сетям, так как он был полностью обнаженным: по сюжету актер слишком буквально воспринимает пункт в контракте, согласно которому он может носить обувь только этой марки.
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