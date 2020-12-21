«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Декабря
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.62 KZT
  • €1 = 510.8 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как проверить здоровье сердца – ученые предложили простой способ

Просмотров:172 Опубликовано: Вчера, 23:08
Как проверить здоровье сердца – ученые предложили простой способ
© Photo : СС0 / HeungSoon
НУР-СУЛТАН, 21 дек — Sputnik. Испанские ученые из Университетского госпиталя в Ла-Корунье предложили простой способ самостоятельной проверки здоровья сердца, передает РИА Новости.

Для этого необходимо замерить время, которое требуется для того, чтобы подняться на четвертый этаж.

"Если вам нужно больше полутора минут, чтобы подняться на четыре лестничных пролета, ваше здоровье находится на низком уровне", — отметил врач Хесус Петейро.

Сердце – справа: человек с органами наоборот живет в Алматинской области

Если время подъема занимает около минуты, а человек после этого не испытывает недомогания или сильной одышки, то поводов для беспокойства нет, уверены специалисты.

Медики отмечают, что этот способ не исключает необходимость регулярно проходить специализированные обследования, однако может вовремя указать на проблемы с сердечно-сосудистой системой.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика