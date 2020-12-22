«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Декабря
+2...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.74 KZT
  • €1 = 512.38 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Apple совершит «революцию» по части батарей в своём первом электромобиле

Просмотров:3 Опубликовано: Сегодня, 22:53
Apple совершит «революцию» по части батарей в своём первом электромобиле
Иллюстративное фото
В сети появилась информация о сроках появления первого электромобиля Apple, которая может оказаться самой правдивой из всех, что были представлены ранее. Хотя бы в связи с тем, что источником в данном случае является авторитетное издание Reuters.
По всей видимости, яблочная компания намерена представить свой собственной автомобиль уже в 2024 году, говорится в свежем материале издания. При этом главной «фишкой» новинки может стать «революционная» батарея, которая не только снизит стоимость зарядки аккумулятора, но и увеличит дальность хода машины. Сотрудники Apple сравнивают ощущения от данной технологии с тем, что можно было испытать в 2007 году, впервые увидев оригинальный iPhone.


Всё те же источники Reuters утверждают, что электромобиль Apple, в отличие от решений Tesla, будет полагаться на систему LiDAR-сенсоров. На данный момент нет информации, как именно купертиновцы намерены наладить производство столь сложного продукта, как электромобиль. Выдвигаются предположения, согласно которым компания может обратиться к разным производителям, которые займутся выпуском компонентов по контракту.


Источник: FERRA.RU
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика