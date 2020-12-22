Apple совершит «революцию» по части батарей в своём первом электромобиле

В сети появилась информация о сроках появления первого электромобиля Apple, которая может оказаться самой правдивой из всех, что были представлены ранее. Хотя бы в связи с тем, что источником в данном случае является авторитетное издание Reuters.

По всей видимости, яблочная компания намерена представить свой собственной автомобиль уже в 2024 году, говорится в свежем материале издания. При этом главной «фишкой» новинки может стать «революционная» батарея, которая не только снизит стоимость зарядки аккумулятора, но и увеличит дальность хода машины. Сотрудники Apple сравнивают ощущения от данной технологии с тем, что можно было испытать в 2007 году, впервые увидев оригинальный iPhone.





Всё те же источники Reuters утверждают, что электромобиль Apple, в отличие от решений Tesla, будет полагаться на систему LiDAR-сенсоров. На данный момент нет информации, как именно купертиновцы намерены наладить производство столь сложного продукта, как электромобиль. Выдвигаются предположения, согласно которым компания может обратиться к разным производителям, которые займутся выпуском компонентов по контракту.