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Ученые рассказали, сколько действует иммунитет от коронавируса

Просмотров:353 Опубликовано: Сегодня, 19:45
Ученые рассказали, сколько действует иммунитет от коронавируса
Иллюстративное фото
По мнению австралийских исследователей, этот период длится достаточно долго.Иммунитет человека, переболевшего COVID-19, сохраняется как минимум 8 месяцев, об этом рассказали австралийские ученые под руководством профессора кафедры иммунологии и патологии Университета Монаша (Мельбурн) Менно ван Зельма. В статье, опубликованной на портале научной информации в области медицины Science Immunology, они показали, как клетки человеческого организма «запоминают» вирус.«Специфичные для SARS-CoV-2 антитела и В-клеточный ответ были исследованы у 25 пациентов с подтвержденным COVID-19 с образцами, полученными между 4 и 242 днями после появления симптомов», — следует из выводов статьи «Быстрое генерирование долговременной памяти В-клеток для SARS-CoV-2».

У добровольцев, переболевших коронавирусом, взяли заборы крови. Как показало исследование, во взятых образцах через 20 дней после заражения COVID-19 количество антител начало резко снижаться. В то же время В-клетки памяти, которые распознавали один из двух компонентов SARS-CoV-2, продолжали оставаться в организме на протяжении 8-ми месяцев.

Длительный иммунитет после SARS-CoV-2 инфекции ставится под сомнение, потому что сывороточные антитела снижаются при выздоровлении. Однако функциональный иммунитет опосредуется долгоживущими клетками памяти T и B (Bmem), отмечают авторы исследования.

«Цитометрический поток, обнаруженный после внедрения SARS CoV 2 в определенные ячейки Bmem, включает обнаружение долгосрочной свободной памяти после инфекции или вакцинации для COVID-19», - отмечают австралийские ученые. Соответственно, после прививания каждому, кто примет вакцину, как минимум 8 месяцев не будет угрожать ковид.Раннее «Блокнот» писал о том, что в Министерстве здравоохранения РФ предупредили определенную группу граждан об опасности прививок от COVID-19. Так, по мнению специалистов как минимум тем, кто уже переболел ковидом, прививку делать не стоит.

Ранее российские иммунологи заявили о том, что иммунитет, который вырабатывает антитела, не поможет при коронавирусе. По мнению отечественных медиков, защита организма в каждом конкретном случае действует по-разному. Поэтому нет никаких гарантий, если вы переболели, что вы не заразитесь снова.Но если вы все же решитесь поставить себе вакцину от COVID-19, будьте бдительны! По рекомендации Роспотребнадзора вам придется отказаться от употребления алкоголя практически на два месяца.


Источник: БЛОКНОТ
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 20:50
Учённые, эгсперды, и ещё куча всяких врачей специалистов по проктологии,готовы лить в уши миллиардам жителей планеты, свои мысли в слух, и всё ради хайпа...
 
 

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