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Метеорит, упавший в Китае, может весить 10 тонн

Просмотров:504 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Метеорит, упавший в Китае, может весить 10 тонн
Кадр из видео
Сейсмологический центр Китая сообщил, что в среду, 23 декабря в 07:25 по местному времени (02:25 по Москве) было зафиксировано падение объекта, похожего на метеорит. По мнению специалистов, найти фрагменты упавшего небесного тела, будет несложно.

Как сообщил РИА Новости профессор Университета Кенхи Евгений Зубко, упавший в китайской провинции Цинхай объект, похожий на метеорит, мог быть радиусом до 1 метра и массой около 10 тонн. По словам специалиста, метеориты такого размера встречаются редко, примерно один случай на миллиард случаев падения метеорита радиусом в 1 сантиметр.

Свечение болида длилось около 30 секунд. Небесное явление засняло множество очевидцев. Падение было не вертикальным, а вдоль горизонта. Поэтому проследить его траекторию не составит труда. Кроме того, в месте столкновения объекта с землей должны были появиться серьезные следы разрушения. Исходя из этого можно сделать вывод, что специалистам из КНР удастся найти упавший объект или его крупные фрагменты, предположил Евгений Зубко.



Источник: vesti.ru
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Комментарии ( 1 )

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vlad75 (Посетители) Сегодня, 14:47
Новая Корона прилетела ah1n1
 
 

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