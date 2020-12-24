Будут ли в школах проводить вакцинацию от коронавируса

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймгамбетов ответил на вопрос о проведении вакцинации от коронавируса в школах, передает корреспондент zakon.kz.
Заставлять никого не будут, и никого не заставляют. В школах медицинскую часть мы несколько лет назад передали в Министерство здравоохранения. По этому вопросу вы можете обратиться к нашим коллегам. О том, чтобы кого-то принуждать и заставлять речи нет, - отметил глава МОН на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Тем временем, по словам министра, казахстанская вакцина проходит третью клиническую фазу исследований.
Мы все делаем согласно протоколу, международному стандарту и требованию. Мы должны выдержать все принципы и все нормы. Это очень важно, потому что речь идет о безопасности населения, и поэтому мы по каждой процедуре все требования соблюдаем. Мы планируем, что к середине марта у нас будет возможность, чтобы эту вакцину выпускать и начать прививать граждан. Но здесь я хотел бы сделать ремарку, что в целом эти вопросы, которые касаются подготовки вакцины, научной части, находятся в компетенции Министерства образования и науки, что касается дальнейших вопросов вакцинации - это вопросы, которые не входят в компетенцию МОН, - пояснил Асхат Аймагамбетов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz