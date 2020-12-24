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Будут ли в школах проводить вакцинацию от коронавируса

Просмотров:71 Опубликовано: Сегодня, 14:44
Будут ли в школах проводить вакцинацию от коронавируса
Фото из открытых источников
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймгамбетов ответил на вопрос о проведении вакцинации от коронавируса в школах, передает корреспондент zakon.kz.

Заставлять никого не будут, и никого не заставляют. В школах медицинскую часть мы несколько лет назад передали в Министерство здравоохранения. По этому вопросу вы можете обратиться к нашим коллегам. О том, чтобы кого-то принуждать и заставлять речи нет, - отметил глава МОН на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Тем временем, по словам министра, казахстанская вакцина проходит третью клиническую фазу исследований.

Мы все делаем согласно протоколу, международному стандарту и требованию. Мы должны выдержать все принципы и все нормы. Это очень важно, потому что речь идет о безопасности населения, и поэтому мы по каждой процедуре все требования соблюдаем. Мы планируем, что к середине марта у нас будет возможность, чтобы эту вакцину выпускать и начать прививать граждан. Но здесь я хотел бы сделать ремарку, что в целом эти вопросы, которые касаются подготовки вакцины, научной части, находятся в компетенции Министерства образования и науки, что касается дальнейших вопросов вакцинации - это вопросы, которые не входят в компетенцию МОН, - пояснил Асхат Аймагамбетов.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:02
да ладно.
как всегда под угрозой увольнения заставят классных руководителей упрашивать родителей в чатах.
 
 

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