Будут ли в школах проводить вакцинацию от коронавируса

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймгамбетов ответил на вопрос о проведении вакцинации от коронавируса в школах, передает корреспондент zakon.kz.



Заставлять никого не будут, и никого не заставляют. В школах медицинскую часть мы несколько лет назад передали в Министерство здравоохранения. По этому вопросу вы можете обратиться к нашим коллегам. О том, чтобы кого-то принуждать и заставлять речи нет, - отметил глава МОН на брифинге в Службе центральных коммуникаций.



Тем временем, по словам министра, казахстанская вакцина проходит третью клиническую фазу исследований.



Мы все делаем согласно протоколу, международному стандарту и требованию. Мы должны выдержать все принципы и все нормы. Это очень важно, потому что речь идет о безопасности населения, и поэтому мы по каждой процедуре все требования соблюдаем. Мы планируем, что к середине марта у нас будет возможность, чтобы эту вакцину выпускать и начать прививать граждан. Но здесь я хотел бы сделать ремарку, что в целом эти вопросы, которые касаются подготовки вакцины, научной части, находятся в компетенции Министерства образования и науки, что касается дальнейших вопросов вакцинации - это вопросы, которые не входят в компетенцию МОН, - пояснил Асхат Аймагамбетов.