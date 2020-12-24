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Министр объяснил решение по обучению школьников в третьей четверти

Просмотров:1431 Опубликовано: Сегодня, 15:42
Министр объяснил решение по обучению школьников в третьей четверти
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов объяснил решение по обучению казахстанских школьников в третьей четверти, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Это очень важное решение. И оно касается тех детей, которые будут сдавать госэкзамены. Речь идет о выпускниках. Для них очень важно получать образование. И мы говорим о том, что 70 процентов от всей программы будут изучать в традиционном и 30 процентов в дистанционном", - объяснил глава МОН.

Он объяснил, что предметы, которые необходимы на ЕНТ, будут изучаться в традиционном формате. Остальные - в дистанционном.

"Будут соблюдаться требования по саннормам. Один кабинет, звонки перемены в разное время, социальное дистанцирование. Требования санитарные, как были до этого, остаются. Изменений нет. Мы, как Министерство образования, ратуем за то, чтоб дети обучались в традиционном формате. Но есть санитарные нормы, вопросы, которые относятся к компетенции других госорганов", - добавил Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана стало известно, что казахстанские школьники в третьей четверти будут изучать 70 процентов предметов в традиционном формате, 30 процентов - дистанционно.


Источник: Tengrinews.kz
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