Министр объяснил решение по обучению школьников в третьей четверти

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов объяснил решение по обучению казахстанских школьников в третьей четверти, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Это очень важное решение. И оно касается тех детей, которые будут сдавать госэкзамены. Речь идет о выпускниках. Для них очень важно получать образование. И мы говорим о том, что 70 процентов от всей программы будут изучать в традиционном и 30 процентов в дистанционном", - объяснил глава МОН.



Он объяснил, что предметы, которые необходимы на ЕНТ, будут изучаться в традиционном формате. Остальные - в дистанционном.



"Будут соблюдаться требования по саннормам. Один кабинет, звонки перемены в разное время, социальное дистанцирование. Требования санитарные, как были до этого, остаются. Изменений нет. Мы, как Министерство образования, ратуем за то, чтоб дети обучались в традиционном формате. Но есть санитарные нормы, вопросы, которые относятся к компетенции других госорганов", - добавил Аймагамбетов.



Ранее сообщалось, что в ходе заседания Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана стало известно, что казахстанские школьники в третьей четверти будут изучать 70 процентов предметов в традиционном формате, 30 процентов - дистанционно.