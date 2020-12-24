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Предельную цену на сжиженный газ утвердили в Казахстане

Просмотров:1577 Опубликовано: Сегодня, 16:33
Предельную цену на сжиженный газ утвердили в Казахстане
Фото из открытых источников
Приказом министра энергетики РК от 15 декабря 2020 года утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, передает zakon.kz.

Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 января по 31 марта 2021 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость, - говорится в документе.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования (22 декабря).


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • arelav_74
 mer (Посетители) Сегодня, 20:15
Накрутка 200% ,давно известно,барыги везде,тут ещё прокладка сосёт не хило.На производителей садятся с каждым днём всё больше дармоедов,мамки то рожают...,алга что ли? Если убрать прокладку цену можно сбить до 40-45,но такую халяву никто теперь не отдаст,ну если только не революция....
 
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  • Oraz
  • arelav_74
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 19:27
Абвгд,
О чём вы какие 100%. Научно точно известно что 1 кг сжиженного газа равняется почти 2 литрам в объёме! Грубо берём цену 40 тенге за килограмм делим на два литра получаем 20 тенге за литр, а 20 тенге + 200% = 60 тенге за литр!)))
 
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  • Oraz
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:46
Получается один кг 38,7 тенге?
Грубо говоря заправки накручивают 100 процентов и нам продают. И ещё жалуются что им не выгодно продавать газ за 50 за литр. Вообще обнаглели, беспредел полный.
 
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  • non_alcoholic
  • Oraz
  • arelav_74
 Pluto (Посетители) Сегодня, 17:38
Ну, последнюю шкуру сдерут с автомобилистов, теперь господа ожидайте цену на газ в Актау по 80 тенге.
 
 

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