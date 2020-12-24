Сколько человек можно пригласить домой на Новый год, рассказал Бекшин

Стало известно количество гостей, которых можно будет пригласить домой на Новый год, передает корреспондент Tengrinews.kz. На брифинге журналисты поинтересовались у главного санитарного врача города Жандарбека Бекшина, сколько человек можно позвать для празднования Нового года в домашних условиях.



Бекшин ответил, что понятием "массовое скопление людей" считается собрание более 10 человек.



"Если Новый год семейный праздник, то дома могут собираться все, кто живет одной семьей: бабушки-дедушки, родители, дети. Если в семье 15 человек, то они и так контактируют. Поэтому если одна семья и живет в одном жилище, то семья может в полном составе праздновать Новый год", - отметил он.



"Но опять же говорим, что нужно ограничить контакты в условиях сегодняшнего распространения инфекции. Не будем скрывать, ситуация напряженная. Мы находимся в "желтой" зоне на сегодня. И нужно соблюдать все меры предосторожности не только на открытом воздухе, но и у себя в семье. Только при соблюдении всех наших требований мы сможем противостоять инфекции и достойно выглядеть", - добавил главный санврач Алматы.



Ранее Бекшин заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Алматы остается напряженной. Тем не менее в городе разрешили круглосуточно работать донерным и бургерным.