Депутат высказался об отношении казахстанцев к "стукачеству"

Депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев прокомментировал реформу в правоохранительных органах в эфире проекта "Самое время" на Седьмом канале, передает Tengrinews.kz.
"Реформы идут постоянно. Судебные, правоохранительные. Они неразрывно связаны. Именно поэтому Глава государства ставит вопрос о том, что должны реформироваться и правоохранительная, и судебная системы", - утверждает Павел Казанцев.
По его словам, ключевым звеном в правоохранительной реформе является создание ядра в лице участковых.
"Участковые на острие атаки, потому что они находятся в своем районе. Они знают людей, события, знают все. Во-первых, нужно убрать от участковых непрофильные функции. От МВД убрать непрофильные функции", - отметил депутат, перечислив среди таких функций конвоирование и охранные обязанности.
"Участковый должен заниматься работой с людьми, выстраиванием с ними отношений, сбором информации и в случае правонарушений мгновенно реагировать, оформлять минимум базовых документов и передавать их".
Именно налаживание отношений с казахстанцами поможет правоохранительным органам двигаться в сторону "слышащего государства", оперативно выявлять нарушения, а также развивать нулевую терпимость, считает Казанцев.
"Здесь мы пока сильно не продвинулись. Если честно, мы не продвинулись совсем. Мы еще находимся в парадигме, что сообщить о каком-то преступлении - это стукачество. Хотя во всем мире люди абсолютно внятно понимают, что если я вижу и не сообщу и не подскажу, то в конце концов это может произойти со мной", - поделился Казанцев в эфире, уточнив, что это и является элементом сервисной перестройки.
По его словам, он, как и многие казахстанцы, доверяет служащим в полиции людям, несмотря на то что появляются инциденты с взятками, некомпетентностью и неумением общаться с людьми.
"Если со мной что-то случается, я иду к тому, кому доверяю. То есть у нас есть выбор пойти в полицию, немедленно заявить. Нравится или не нравится. Пойти к криминалу - такие элементы тоже имеются. Пойти к агашке, по звоночку где-то как-то что-то решить. Подавляющее большинство идет в полицию, это доверие на самом деле", - резюмировал он.
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