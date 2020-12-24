Мониторинговые группы смогут взламывать двери заведений-нарушителей карантина в Алматы

АЛМАТЫ, 24 дек — Sputnik. В Алматы мониторинговые группы смогут взламывать двери кафе в том случае, если они будут закрыты изнутри и поступит сообщение о банкете там. Об этом сообщил главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин.



Он рассказал, что на праздничных выходных будет усилена работа мониторинговых групп и проверены систематические нарушители карантинных мер, а также другие заведения во всех районах города.



"В период с 25 декабря по 5 января мониторинговыми группами обязательно будут проверяться предприниматели, являющиеся постоянными нарушителями", - отметил Бекшин.



Журналисты на брифинге у него спросили, что будет предпринимать мониторинговая группа, если алматинцы, которые проводят банкет в ресторане, закроются изнутри.



"Очень сложно попасть на объекты, которые принимают меры для того, чтобы не допустить мониторинговые группы. Мы этот вопрос рассматривали. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы в состав мониторинговых групп включить работников ДЧС", - говорит Жандарбек Бекшин.



Он добавил, что у них есть специальные приспособления, которые позволят открывать двери и заходить внутрь помещения.



Также Жандарбек Бекшин просит жителей города воздержаться от посещения заведений, осуществляющих запрещенные виды деятельности в период карантина. Он подчеркнул, что при нарушениях будут штрафоваться не только предприниматели, но и сами посетители.