Мониторинговые группы смогут взламывать двери заведений-нарушителей карантина в Алматы

АЛМАТЫ, 24 дек — Sputnik. В Алматы мониторинговые группы смогут взламывать двери кафе в том случае, если они будут закрыты изнутри и поступит сообщение о банкете там. Об этом сообщил главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин.
Он рассказал, что на праздничных выходных будет усилена работа мониторинговых групп и проверены систематические нарушители карантинных мер, а также другие заведения во всех районах города.
"В период с 25 декабря по 5 января мониторинговыми группами обязательно будут проверяться предприниматели, являющиеся постоянными нарушителями", - отметил Бекшин.
Журналисты на брифинге у него спросили, что будет предпринимать мониторинговая группа, если алматинцы, которые проводят банкет в ресторане, закроются изнутри.
"Очень сложно попасть на объекты, которые принимают меры для того, чтобы не допустить мониторинговые группы. Мы этот вопрос рассматривали. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы в состав мониторинговых групп включить работников ДЧС", - говорит Жандарбек Бекшин.
Он добавил, что у них есть специальные приспособления, которые позволят открывать двери и заходить внутрь помещения.
Также Жандарбек Бекшин просит жителей города воздержаться от посещения заведений, осуществляющих запрещенные виды деятельности в период карантина. Он подчеркнул, что при нарушениях будут штрафоваться не только предприниматели, но и сами посетители.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.