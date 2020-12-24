Составлен рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями

Американский производитель диагностического оборудования CarMD составил рейтинг автомобилей с самыми надежными двигателями, а также выявил марки, ремонт двигателей которых обходится в меньшие суммы денег, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на журнал "За рулем".
Всего во время исследования эксперты изучили надежность двигателей 15,9 миллиона автомобилей, выпущенных с 1996 по 2020 годы. Внимание уделялось срабатыванию индикатора необходимости проверки двигателя.
Согласно результатам исследования, реже всего этот индикатор загорался у автомобилей фирмы Mitsubishi. Второе место заняли двигатели Mercedes-Benz, а замыкают тройку лидеров моторы Volkswagen.
В первую пятерку также вошли транспортные средства компаний Buick и Ford. Кроме того, эксперты отметили надежность марок Mazda, BMW, GMC, Subaru и Cadillac. Среди конкретных моделей обладателями самых надежных двигателей стали Toyota Tacoma 2018 года выпуска. Вторую и третью строчки заняли Honda CR-V 2015 модельного года и Toyota Camry 2018 года.
Дешевле всего обходятся ремонты двигателей Kia, Chrysler и Mazda.
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