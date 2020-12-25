Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 150 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 736 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 736 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 60

город Алматы - 95

город Шымкент - 3

Акмолинская область - 58

Актюбинская область - 11

Алматинская область - 61

Атырауская область - 62

Восточно-Казахстанская область - 61

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 29

Карагандинская область - 37

Костанайская область - 65

Кызылординская область - 4

Мангистауская область - 12

Павлодарская область - 93

Северо-Казахстанская область - 61

Туркестанская область - 9



Всего в стране выявлены 150 198 заболевших.