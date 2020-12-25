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"Очнулся на чердаке". История чудом выжившего алматинца при крушении самолета Bek Air

Просмотров:7 Опубликовано: Сегодня, 08:54
"Очнулся на чердаке". История чудом выжившего алматинца при крушении самолета Bek Air
Фото ©REUTERS
Самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение в конце 2019 года недалеко от аэропорта Алматы. Лайнер не смог набрать высоту и врезался прямо в двухэтажное строение. Погибли 12 человек. Алматинец Айбар в день трагедии сидел в шестом ряду на месте 6Б, рядом с которым корпус самолета разломился пополам. Он чудом спасся, но реабилитацию от полученных травм проходит до сих пор. Спустя год пассажир Bek Air впервые рассказал, что творилось в салоне в момент крушения и почему 27 декабря можно назвать его вторым днем рождения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Никогда не забуду 27 декабря. Это воспоминание на всю жизнь", - начинает разговор Айбар.

Алматинец купил билет накануне, за один день до трагедии. Айбар собирался вылететь рано утром в Нур-Султан по личным делам, а после обеда вернуться домой, где его ждали жена и четверо детей. В салоне ему досталось место 6Б, рядом на месте 6А сидел его друг Ренат.



"Я часто летаю, и хотя в этот раз сидел у прохода, по привычке наблюдал в окно, как поднимается самолет. Сразу почувствовал неладное. Лайнер поднялся и стал лететь параллельно земле. Не было никакого подъема вверх. Потом услышал гул. Почувствовал легкий удар, самолет будто качнуло, и он сел обратно. Я до последнего надеялся, что самолет остановится, а нам скажут, что произошла техническая неполадка и вылета не будет. Но лайнер снова начал подниматься, а потом произошел резкий удар", - вспоминает Айбар.

Самолет дважды коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Его скорость начала расти. К концу полосы судно развернуло вправо. Айбар вспоминает, что пассажиры в салоне были в дикой панике.

"Когда самолет ударился в первый раз, уже тогда весь салон загудел от страха, отовсюду были слышны жуткие крики. До конца полосы оставалось совсем немного, тормозить уже было поздно. В тот момент я осознал, что случится страшное. Мы либо поднимемся и упадем, либо куда-то врежемся..." - рассказывает алматинец.

Самолет столкнулся с забором и частным домом. Воздушное судно разломилось на две части.

За секунды до этого Айбар еще сильнее закрепил ремень безопасности и крепко ухватился за переднее кресло. Но спасло его не это.

"Я наклонил голову, как сказано в инструкции, закрепил ремень и ухватился за переднее кресло. А потом увидел, что обломки летят в мою сторону. В этот момент оторвались ремни от кресла, и меня выкинуло из салона. Все произошло за какие-то секунды, а мне казалось, будто очень долго. Я не понимал, куда я лечу и что происходит, постоянно обо что-то бился. Очнулся на чердаке дома, в который врезался самолет. Рядом лежал мой друг. После чего я отключился на 5-10 секунд от сильного удара".

Правую ногу Айбара придавило кирпичами, также на него упал шкаф кухонного гарнитура. А на Ренате оказалась плита.

"Ренат сдвинул эту плиту, встал, убрал с меня кирпичи и помог подняться. На чердаке мы увидели маленькое окошко, вылезли через него и оказались на крыше. До земли было недалеко, нашелся брус, с помощью которого мы по очереди спустились. На месте трагедии было не до нас: крики, шум, пыль столбом стоит. Рядом увидели какой-то домик и дошли до него.

В домике на полу уже лежали пострадавшие. Из-за сотрясения у меня сильно болела и кружилась голова. Правый глаз опух настолько, что уже ничего не видел. Из пострадавшей ноги шла кровь. Я только смог набрать супругу, сказал ей, что будет информация о крушении, не переживай, я живой. На часах было примерно 7.20 утра. Ренат ушел помогать остальным несмотря на сломанную лодыжку, я был не в состоянии помогать. Было страшно из-за того, что мог взорваться самолет, прямо над нами шаталась балка, которая могла упасть".

Айбар дождался медиков. По его словам, бригада скорой помощи приехала спустя полчаса. Мужчину сразу увезли в реанимацию.

"Водитель гнал на всей скорости, медбрат внутри поддерживал. Привезли меня в городскую больницу № 4 и сразу положили в реанимацию. Была сломана правая рука, нога. Лицо все было изуродовано. Из-за перелома стенки глазницы глазное яблоко опустилось вниз. Лоб разорвало до кости. Сказали еще, что, возможно, сломан шейный позвонок, но на КТ и МРТ это не подтвердилось. Хочу поблагодарить докторов. Исполняющая обязанности главного врача Айман Байзолданова постоянно держала меня на контроле, приходила несколько раз, проверяла".

На следующий день в больницу пришли следователи, чтобы опросить пострадавших. А вот представители Bek Air не спешили интересоваться состоянием пострадавших, уверяет Айбар.

"К руководству авиакомпании у меня огромные претензии. Когда меня из реанимации в палату положили, пришли представители Bek Air, но не спрашивали, как дела, есть ли у меня деньги на лечение и даже не принесли извинений. Они сказали: "У нашей стюардессы вообще таз сломан, она больше сидеть не может" и в этом роде. С тех пор за год они ни разу не поинтересовались моим состоянием".

В больнице Айбар пролежал 10 дней, но лечение на этом не закончилось. Долгое время пострадавший не мог ходить из-за больной ноги. Оказалось, что при падении сломался мениск коленного сустава и произошел разрыв мышц. Также сложности возникли и с глазом.

"Думали, что с глазом все нормально и он просто опух. Но МРТ показала, что нет кости. В феврале мне сделали операцию, вставили имплант кости и подняли глаз из пазухи. После этого я занялся лечением ноги. Из-за коронавируса поход в государственные больницы был ограничен. Нашли врача в частной клинике. К нему проходил весь март и апрель на реабилитацию. Нога была страшная, в четыре раза больше обычных размеров из-за разорванных мышц".



Сейчас у Айбара есть проблемы со зрением, ему больше нельзя садиться за руль. Также он до сих пор разрабатывают ногу, которая опухает, если не носить специальный чулок. К работе пострадавший в катастрофе вернуться пока не может из-за проблем со здоровьем. Он потратил немало денег на лечение, а компенсация, которую выплатило государство в размере миллиона тенге, давно закончилась.

"Я храню все чеки из больниц и буду требовать с Bek Air в суде не только компенсацию за все затраты, но и моральную компенсацию. Если бы они с первого дня помогали, может быть, и не было бы претензий".

Тем не менее Айбар называет 27 декабря своим вторым днем рождения. 10 пассажиров самолета, большинство из которых находились так же, как и он, в передней части лайнера, скончались на месте. Еще двое умерли в больнице.

"Говорят, что в момент опасности вся жизнь пролетает перед глазами. У меня такого не было. Я собрался с силами и старался держать себя в руках. Говорил, что нужно выжить, ведь дома ждут родители, жена и дети. И теперь 27 декабря - мой второй день рождения. Я благодарен близким и друзьям за поддержку и счастлив, что остался жив".

Напомним, авиакатастрофа с самолетом Bek Air, вылетевшим из Алматы в Нур-Султан, произошла рано утром 27 декабря 2019 года. Лайнер упал недалеко от алматинского аэропорта. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек.


Источник: Tengrinews.kz
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