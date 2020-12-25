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Правила допуска в детсады детей, не получивших плановые прививки, утвердили в РК

Просмотров:472 Опубликовано: Сегодня, 10:04
Правила допуска в детсады детей, не получивших плановые прививки, утвердили в РК
Фото из открытых источников
Допуск в детсады детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при составлении их доли в группах не более 10%.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 20 декабря 2020 года утвердил правила допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые
профилактические прививки, и порогового уровня коллективного иммунитета, передает zakon.kz.

Согласно правилам, допуск к посещению дошкольных организаций детей, не получивших плановые профилактические прививки из-за медицинских противопоказаний или других причин, осуществляется с учетом достижения порогового уровня коллективного иммунитета в группах, классах (за исключением групп коррекционного типа).

Обязательные профилактические прививки проводятся в рамках гарантированного объема медицинской помощи.

Учет профилактических прививок осуществляется соответствующими записями в учетной документации, которая хранится в объектах по месту проведения прививок.

Как отмечается, при формировании групп в детсадах допускается такое количество детей, не получивших плановые профилактические прививки (по причинам наличия постоянных медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок и другим), при котором обеспечивается достижение порогового уровня коллективного иммунитета.

Пороговый уровень охвата детей плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета в группах дошкольных организаций соблюдается на уровне не менее 90% от общего количества детей в группе.

Допуск в детские сады детей, не получивших плановые профилактические прививки, осуществляется только при составлении их доли в группах не более 10%.

При комплектовании групп с учетом порогового уровня охвата плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета учитывается количество детей, получивших и не получивших прививки.

Медицинские работники детских садов при формировании групп и классов должы проводить первичный расчет (оценку) охвата плановыми профилактическими прививками детей с дальнейшим проведением перерасчета с учетом движения детей в каждой группе, классе. Результаты расчета заносятся в журнал регистрации охвата детей плановыми профилактическими прививками.

Руководителям и медицинским работникам дошкольных организаций необходимо постоянно следить за соблюдением охвата плановыми профилактическими прививками для достижения коллективного иммунитета среди детей не менее 90%.

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня со дня его первого официального опубликования (23 декабря).


Источник: zakon.kz
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