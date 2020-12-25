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В каких случаях казахстанским чиновникам можно иметь счета в иностранных банках

Просмотров:250 Опубликовано: Сегодня, 11:53
В каких случаях казахстанским чиновникам можно иметь счета в иностранных банках
Фото: otyrar.kz
В Антикоррупционной службе рассказали, в каких случаях госслужащие, депутаты Парламента и судьи все-таки могут иметь счета в иностранных банках. Подробнее на Liter.kz.

Запрет госслужащим, судьям и депутатам Парламента иметь счета в иностранных банках предусматривает несколько исключений. О них 25 декабря во время брифинга рассказала советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова

В числе таких исключений: работа, обучение, стажировка, командировка за рубежом либо прохождение лечения или нахождение за рубежом в качестве законного представителя несовершеннолетнего ребенка.

После прекращения этих обстоятельств (к примеру, со дня возврата с заграничной командировки, с учебы и прочее), госслужащий обязан в течение шести месяцев также прекратить хранить ценности и деньги в иностранном банке.

Это же требование и сроки распространяются на случаи принятия наследства.

«Если же госслужащий не желает закрывать счет в иностранном банке и намерен уйти с госслужбы, то он вправе подать заявление об увольнении по собственному желанию», — заметила Жарова.

Такую поправку внесли для того, чтобы не допустить увольнения по отрицательным мотивам госслужащего, поскольку по действующему порядку несоблюдение любого антикоррупционного ограничения влечет именно такое увольнение.

«Говоря о механизме нововведения, теперь при назначении госслужащих на должности, им будет даваться шестимесячный срок на закрытие иностранных счетов», — сказала Жарова.

Что касается действующих госслужащих, то им также будет предоставляться шесть месяцев со дня введения в действие Закона на закрытие счетов в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • arelav_74
  • Сергей Владимиров
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:24
Не мытьем, так катаньем.
Горбатого могила исправит.
Не понятно только зачем народ смешить?
Ведь есть много других законных способов оплатить зарубежные траты, если это законно и необходимо.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • arelav_74
  • Сергей Владимиров
 Pluto (Посетители) Сегодня, 12:21
А теперь еще им всем узаконить двойное гражданство и будет все в шоколаде
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ingul
  • chilian
  • arelav_74
  • Сергей Владимиров
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:12
это типа если очень хочется, то можно lol
оставили таки подлецы себе лазейку lol
 
 

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