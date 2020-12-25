В каких случаях казахстанским чиновникам можно иметь счета в иностранных банках

В Антикоррупционной службе рассказали, в каких случаях госслужащие, депутаты Парламента и судьи все-таки могут иметь счета в иностранных банках. Подробнее на Liter.kz.



Запрет госслужащим, судьям и депутатам Парламента иметь счета в иностранных банках предусматривает несколько исключений. О них 25 декабря во время брифинга рассказала советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова



В числе таких исключений: работа, обучение, стажировка, командировка за рубежом либо прохождение лечения или нахождение за рубежом в качестве законного представителя несовершеннолетнего ребенка.



После прекращения этих обстоятельств (к примеру, со дня возврата с заграничной командировки, с учебы и прочее), госслужащий обязан в течение шести месяцев также прекратить хранить ценности и деньги в иностранном банке.



Это же требование и сроки распространяются на случаи принятия наследства.



«Если же госслужащий не желает закрывать счет в иностранном банке и намерен уйти с госслужбы, то он вправе подать заявление об увольнении по собственному желанию», — заметила Жарова.



Такую поправку внесли для того, чтобы не допустить увольнения по отрицательным мотивам госслужащего, поскольку по действующему порядку несоблюдение любого антикоррупционного ограничения влечет именно такое увольнение.



«Говоря о механизме нововведения, теперь при назначении госслужащих на должности, им будет даваться шестимесячный срок на закрытие иностранных счетов», — сказала Жарова.



Что касается действующих госслужащих, то им также будет предоставляться шесть месяцев со дня введения в действие Закона на закрытие счетов в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.