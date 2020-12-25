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Сабина Алтынбекова вышла замуж

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 12:31
Сабина Алтынбекова вышла замуж
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 25 дек — Sputnik. Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вышла замуж, об этом известная спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.



Ранее фанаты приписывали Алтынбековой роман с известным бойцом ММА Куатом Хамитом по прозвищу "Найман". Спортсмен в эфире телепрограммы заявил, что ему нравится Алтынбекова, он хочет добиться ее сердца и видит ее своей женой. Сабина Алтынбекова заявила, что не встречается с "Найманом" и видела его лишь раз в жизни.

"Завершаю этот год в статусе жены лучшего Мужчины. 24:26️", - написала девушка. Имя избранника пока остается неизвестным.

Комментаторы в соцсетях поздравили девушку, а также пожелали молодоженам семейного счастья.

Некоторые не преминули пошутить о "разбитом сердце" Куата Хамита: "Такого "удара" Куат не ожидал", "Хамит покинул чат", "Где-то в сторонке плачет один Куат".

Другие отреагировали шутками в духе: "Расходимся, парни", "Отписываемся, пацаны".

Ранее Алтынбекова подчеркивала, что ценит в мужчинах веру, характер и поступки. Она также подчеркнула, что своими жизненными принципами считает честность, верность своему выбору. А ее главная цель - прожить жизнь достойно.

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова ранее прославилась в Сети как самая "няшная" спортсменка. Произошло это после молодежного чемпионата Азии в 2014 году.



Тогда на миловидную девушку обратили внимание китайские СМИ, за считанные дни ее фото облетели китайский сегмент соцсетей, что позволило ей обрести целую армию поклонников. А за волейболисткой закрепилось звание "самой няшной" волейболистки.



Источник: sputniknews.kz
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