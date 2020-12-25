«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 25 Декабря
-3...-4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.89 KZT
  • €1 = 511.85 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Не прикасаясь к телу: 3D-вскрытие хотят внедрить в Казахстане

Просмотров:336 Опубликовано: Сегодня, 13:45
Не прикасаясь к телу: 3D-вскрытие хотят внедрить в Казахстане
© REUTERS / EDGARD GARRIDO
НУР-СУЛТАН, 25 дек — Sputnik. Виртуальную аутопсию (вскрытие) с помощью томографа хотят экспериментально внедрить в Казахстане, сообщил провост (ректор) университета КАЗГЮУ имени Нарикбаева Сергей Пен.

Альтернативой традиционному вскрытию могла бы стать виртуальная аутопсия, приводит мнение Сергея Пена пресс-служба университета.

"В качестве экспериментальной меры уполномоченный орган (министерство юстиции – примечание пресс-службы университета) планирует ввести 3D-аутопсию с помощью томографа", - сообщил Пен в ходе онлайн-круглого стола по обсуждению законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности".

Сообщается, что 3D-аутопсия позволяет избежать инвазивного вмешательства. Тело остается относительно неприкосновенным, без потери качества исследования внутренних органов, необходимого для установления причины смерти.

"При этом с технической точки зрения это довольно дорогостоящее удовольствие, которое пока, к сожалению, не может быть масштабировано на всю страну", - отметил Пен.

Каждый год в Казахстане проводится около 30 тысяч вскрытий, сказал доктор медицинских наук, судебно-медицинский эксперт Франц Галицкий. По его словам, это большая нагрузка для судебно-экспертного состава страны, в ряде регионов наблюдается нехватка кадров.

Уменьшение количества вскрытий могло бы снизить нагрузку на бюджет и решить проблему с нехваткой кадров, отметил доктор Галицкий.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:25
"При этом с технической точки зрения это довольно дорогостоящее удовольствие, которое пока, к сожалению, не может быть масштабировано на всю страну", - отметил Пен.

у нас опять нет денег?
ниче что у нас вся таблица Менделеева? добываем нефть, газ другие полезные ископаемые и все денег нет - дальше очень много плохих слов!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика