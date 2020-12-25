Не прикасаясь к телу: 3D-вскрытие хотят внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 25 дек — Sputnik. Виртуальную аутопсию (вскрытие) с помощью томографа хотят экспериментально внедрить в Казахстане, сообщил провост (ректор) университета КАЗГЮУ имени Нарикбаева Сергей Пен.
Альтернативой традиционному вскрытию могла бы стать виртуальная аутопсия, приводит мнение Сергея Пена пресс-служба университета.
"В качестве экспериментальной меры уполномоченный орган (министерство юстиции – примечание пресс-службы университета) планирует ввести 3D-аутопсию с помощью томографа", - сообщил Пен в ходе онлайн-круглого стола по обсуждению законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебно-экспертной деятельности".
Сообщается, что 3D-аутопсия позволяет избежать инвазивного вмешательства. Тело остается относительно неприкосновенным, без потери качества исследования внутренних органов, необходимого для установления причины смерти.
"При этом с технической точки зрения это довольно дорогостоящее удовольствие, которое пока, к сожалению, не может быть масштабировано на всю страну", - отметил Пен.
Каждый год в Казахстане проводится около 30 тысяч вскрытий, сказал доктор медицинских наук, судебно-медицинский эксперт Франц Галицкий. По его словам, это большая нагрузка для судебно-экспертного состава страны, в ряде регионов наблюдается нехватка кадров.
Уменьшение количества вскрытий могло бы снизить нагрузку на бюджет и решить проблему с нехваткой кадров, отметил доктор Галицкий.
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