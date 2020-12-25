Стало известно, за кого вышла замуж Сабина Алтынбекова

НУР-СУЛТАН, 25 дек — Sputnik. Мужем казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой стал продюсер Саят Тостыкбаев. Фотография с церемонии мусульманского бракосочетания (никях) появилась в Сети."Сегодня в нашей мечети сочетались браком Саят Салманулы и Сабина Алтынбекова", - написал главный редактор портала Islam.kz Кайрат Жолдыбайулы, который пожелал паре счастья.Что известно о муже Сабины АлтынбековойВ открытых источниках мало информации о супруге Сабины Алтынбековой. На его странице в "Одноклассниках" указано, что он родился 30 июля 1988 года.Известно, что Саят Тостыкбаев был в числе продюсеров казахстанской кинокомедии "Круиз". В прошлом году он был среди гостей во время презентации линии спортивной одежды от предпринимателя Бейбита Алибекова.Ранее фанаты приписывали Сабине Алтынбековой роман с известным бойцом ММА Куатом Хамитом по прозвищу "Найман". Спортсмен в эфире телепрограммы заявил, что ему нравится Алтынбекова, он хочет добиться ее сердца и видит ее своей женой. Сабина Алтынбекова заявила, что не встречается с "Найманом" и видела его лишь раз в жизни.