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Жена Кайрата Нуртаса завоевала титул "Миссис Вселенная-2020"

Просмотров:1686 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Жена Кайрата Нуртаса завоевала титул "Миссис Вселенная-2020"
Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial
Жена известного певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова завоевала титул "Миссис Вселенная-2020", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на организаторов.

Голосование на официальном сайте конкурса проходило с 1 по 24 декабря. По его итогам казахстанка заняла первое место.



Жулдыз Абдукаримова у себя на странице не раз призывала поддержать ее. "Давайте вместе сделаем шаг к победе ради чести страны. Пусть весь мир признает естественную красоту казахских девушек и женщин! Я защищаю честь не только Казахстана, но и всей Средней Азии. Уважаемые мои читатели в Кыргызстане, Узбекистане, Средней Азии, мне нужна ваша поддержка", - писала она.



Отметим, что на супругу Нуртаса подписано более 2,3 миллиона пользователей. Кайрат и Жулдыз воспитывают четверых детей - двух мальчиков и двух девочек.



"Миссис Вселенная" - международный смотр красавиц, организованный как ежегодный конкурс красоты для замужних дам. Конкурс "Миссис Вселенная" проводят с 2007 года, впервые он прошел в Болгарии. Принять участие в нем могут женщины из любой страны мира - замужние, разведенные или овдовевшие - в возрасте от 18 до 55 лет.

Конкурс в этом году из-за пандемии проходит в онлайн-формате, однако организаторы сообщили, что участницы будут иметь возможность приехать на конкурс на следующий год, чтобы презентовать свои проекты.



На титул "Миссис Вселенная" претендовала еще одна казахстанка - 32-летняя Аяна Султанбекова из Нур-Султана. Девушка самостоятельно связалась с организаторами конкурса, чтобы подать заявку.


Источник: Tengrinews.kz
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