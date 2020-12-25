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Суицид курсанта в Академии МВД: Тургумбаеву рассказали новые подробности

Просмотров:18 Опубликовано: Сегодня, 20:21
Суицид курсанта в Академии МВД: Тургумбаеву рассказали новые подробности
© Sputnik / Ксения Воронина
НУР-СУЛТАН, 25 дек — Sputnik. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев посетил алматинскую Академию МВД им. Макана Есбулатова, где в связи с самоубийством курсанта проводится комплексная проверка.

По словам руководителя спецгруппы – начальника департамента кадровой политики МВД Айдара Сайтбекова, на данный момент грубых нарушений, указывающих на систематические поборы, не выявлено.

В ходе проверки также изучаются заявления родственников погибшего курсантов о том, что на него могли оказывать давление в стенах учебного заведения, передает Polisia.kz.

Напомним, что со слов родных учащийся перед гибелью просил выслать ему крупные суммы денег.

"Установлено, что курсант, покончивший собой, действительно регулярно просил у родных деньги под различными предлогами. Он также брал в долг у других курсантов, которым в основном не возвращал взятые суммы. Со слов курсантов, в последнее время погибший увлекался интернет-казино и букмекерскими ставками. Предполагается, что именно на эти цели курсант Саламат Утегенов занимал различные суммы. В то же время в рамках расследования уголовного дела проверяются все версии произошедшего", – доложил министру внутренних дел Айдар Сайтбеков.

Министр Ерлан Тургумбаев ознакомился с вопросами организации учебного процесса, а также с условиями проживания курсантов в казармах. Он также встретился с преподавателями, курсантами Академии и их родителями.

Глава МВД подчеркнул, что в ближайшее время будет назначено новое руководство, приоритетная задача которого – повышение уровня дисциплины и профессиональной подготовки курсантов.

"Администрации вузов обязаны обеспечить безопасность курсантов в период их нахождения в учебном заведении. Не допускать нарушения дисциплины и постоянно вести с ними воспитательную работу. Сегодня органы внутренних дел нуждаются в высокообразованных и профессиональных кадрах. Необходимо помнить, что от знаний и морально-психологической подготовки, получаемых в стенах учебных заведений, зависит будущее казахстанской полиции", – отметил в ходе встречи министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Глава ведомства добавил, что этот трагический случай продемонстрировал проблемы с воспитательной работой.

"Мы должны внести изменения в программу подготовки будущих полицейских. Необходимо постоянно проводить психологический мониторинг", – подчеркнул министр.

Ерлан Тургумбаев взял ход расследования под личный контроль и поручил докладывать на постоянной основе о результатах проверки.

Напомним, 13 декабря 19-летнего курсанта Саламата Утегенова нашли повешенным в подсобном помещении столовой. Родственники погибшего рассказали о постоянных денежных поборах в стенах учреждения. Перед смертью Саламат просил у старшего брата крупную сумму.

Приказом МВД от занимаемых должностей за отсутствие должного контроля за организацией работы в вверенном подразделении освобожден начальник Академии, а также к строгой дисциплинарной ответственности привлечены еще 16 ответственных сотрудников учебного заведения, из которых 5 также освобождены от занимаемых должностей.


Источник: sputniknews.kz
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