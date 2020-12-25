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Турция введет новые правила для всех прибывающих в республику

Просмотров:73 Опубликовано: Вчера, 23:35
Турция введет новые правила для всех прибывающих в республику
Фото: Murad Sezer / Reuters
Власти Турции введут новые правила для всех прибывающих в республику: пассажиров обяжут предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

«Мы усиливаем меры. Все пассажиры, прибывающие в Турцию с 28 декабря воздушным путем и с 30 декабря наземным или морским путями, должны будут иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну», — отметил министр.

Он добавил, что все путешествующие в Турцию на самолете будут должны предоставить результат теста перед посадкой на борт. В противном случае им не разрешат въезд. Введенные меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

Ранее в декабре жители Турции возмутились из-за приезжающих на курорты туристов, в том числе россиян и украинцев, и назвали путешественников главными разносчиками заразы.


Источник: lenta.ru
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