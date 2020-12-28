Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.



Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 733 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.



В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 57

город Алматы - 83

город Шымкент - 4

Акмолинская область - 54

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 57

Атырауская область - 133

Восточно-Казахстанская область - 49

Жамбылская область - 17

Западно-Казахстанская область - 39

Карагандинская область - 39

Костанайская область - 62

Кызылординская область - 1

Мангистауская область - 2

Павлодарская область - 65

Северо-Казахстанская область - 57

Туркестанская область - 10



Всего в стране выявлены 152 460 заболевших.