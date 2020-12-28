Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 733 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 733 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 57 город Алматы - 83 город Шымкент - 4 Акмолинская область - 54 Актюбинская область - 4 Алматинская область - 57 Атырауская область - 133 Восточно-Казахстанская область - 49 Жамбылская область - 17 Западно-Казахстанская область - 39 Карагандинская область - 39 Костанайская область - 62 Кызылординская область - 1 Мангистауская область - 2 Павлодарская область - 65 Северо-Казахстанская область - 57 Туркестанская область - 10
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