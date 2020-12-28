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Токаев подписал важный указ для развития бизнеса

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 08:07
Токаев подписал важный указ для развития бизнеса
© РИА Новости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора до 31 декабря 2021 года. Глава государства подписал соответствующий указ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".

О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 51 "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 51 "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора" (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 29, ст. 245) следующее изменение:

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести до 31 декабря 2021 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, за исключением:".

Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Ранее в декабре, выступая в ходе церемонии награждения победителей конкурса "Алтын сапа", Токаев подчеркнул, что дальнейшее разгосударствление экономики играет ключевую роль в развитии реальной конкуренции и создании действительно равных возможностей для каждого предпринимателя.

"Мы последовательно создаем условия для значительного снижения доли государственного участия в экономике. В текущем году завершается мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора. Считаю, что его цели все еще в полной мере не достигнуты. Поэтому моим указом данный мораторий будет продлен до конца следующего года. Помимо создания оптимальной бизнес-среды, государство также принимает системные меры для всестороннего развития предпринимательства в стране", - заявил тогда Президент Казахстана.

Напомним, субъекты квазигосударственного сектора - это государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 08:53
Ну да, ну да, вы только и делаете, что разваливаете, что я и наблюдаю последние года, всю экономику уже раком нагнули,ничего нового не в носите,потому как мозги все опухоли от безделья. Коммунисты хоть разрушали в 17 году, чтобы построить, а вы чтобы обогатиться для себя.
 
 

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