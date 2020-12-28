Токаев подписал важный указ для развития бизнеса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора до 31 декабря 2021 года. Глава государства подписал соответствующий указ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".
О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 51 "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 51 "О введении моратория на создание субъектов квазигосударственного сектора" (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 29, ст. 245) следующее изменение:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Ввести до 31 декабря 2021 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора, за исключением:".
Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Ранее в декабре, выступая в ходе церемонии награждения победителей конкурса "Алтын сапа", Токаев подчеркнул, что дальнейшее разгосударствление экономики играет ключевую роль в развитии реальной конкуренции и создании действительно равных возможностей для каждого предпринимателя.
"Мы последовательно создаем условия для значительного снижения доли государственного участия в экономике. В текущем году завершается мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора. Считаю, что его цели все еще в полной мере не достигнуты. Поэтому моим указом данный мораторий будет продлен до конца следующего года. Помимо создания оптимальной бизнес-среды, государство также принимает системные меры для всестороннего развития предпринимательства в стране", - заявил тогда Президент Казахстана.
Напомним, субъекты квазигосударственного сектора - это государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
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