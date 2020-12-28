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О прекращении выдачи въездных виз гражданам всех стран мира объявили в Японии

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:06
О прекращении выдачи въездных виз гражданам всех стран мира объявили в Японии
Фото из открытых источников
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга официально объявил в понедельник, что его правительство прекратило выдачу новых въездных виз гражданам всех стран мира в связи с появлением нового более агрессивного штамма коронавируса, передает Today.kz со ссылкой на ТАСС.

"Из-за обнаружения этой новой разновидности, - сказал он журналистам в своей токийской резиденции, - мы приняли быстрые меры для защиты жизни и нормального существования нашего населения. С этой целью прекращен въезд в страну иностранцев из всех стран мира по вновь выданным визам".

Премьер в этом транслировавшемся по телевидению заявлении напомнил, что новый штамм коронавируса, по мнению экспертов, более заразен.

"Однако средства профилактики остаются прежними, - сказал он. - Я призываю вас неуклонно соблюдать такие правила, как мытье рук и ношение защитных масок. И давайте тихо проведем наступающие новогодние праздники".

В Японии с понедельника вступил в силу фактический запрет на въезд и выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Такие меры будут действовать минимум до конца января следующего года.

В это время в страну смогут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. Если они возвращаются из стран, где был выявлен новый коронавирус, им необходимо будет иметь при пересечении границы документ о наличии отрицательного теста на COVID-19, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест они должны будут пройти в аэропорту прилета.

В то же время служба миграционного контроля не стала отменять действие новых виз, которые были выданы до 28 декабря. Исключение касается документов, полученных в Великобритания и ЮАР, а также людей, которые побывали в этих двух странах в течение 14 дней перед прибытием в Японию. Для таких категорий въезд закрыт.

По состоянию на воскресенье в Японии заражение новым коронавирусом было выявлено у 222 тыс. человек. Умерли почти 3,3 тыс. пациентов. В блоках интенсивной терапии в тяжелом состоянии находятся почти 660 человек. В воскресенье умерли 40 зараженных.


Источник: today.kz
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