Ученые рассказали о рубидии и цирконии в салате оливье

Традиционные новогодние блюда содержат в себе четверть элементов периодической системы Менделеева. К такому выводу пришли ученые из МИРЭА — Российского технологического университета, передает РИА Новости.



В частности, рубидий был выявлен в салате оливье и заливной рыбе. Наибольшее же содержание этого элемента (около 369 микрограммов) нашли в утке, фаршированной картофелем и черносливом.



Также в оливье ученые обнаружили цирконий и еще 23 элемента. Однако ученые призвали не опасаться присутствия опасных веществ, поскольку они содержатся в микродозах и входят в естественный состав продуктов.



При этом уточняется, что в исследовании фигурировал чистый состав продуктов, однако в домашних условиях число химических элементов может оказаться гораздо больше. Так, какие-то вещества могут попасть в продукт из водопроводной воды, соусов и приправ.



23 декабря ведущий шоу «ПроСТО кухня» на СТС Александр Белькович раскрыл несколько секретов новогоднего застолья. «Например, овощи для оливье не варить, а запекать в духовке, колбасу отложить в сторону, а вместо нее закинуть отварную индейку», — посоветовал шеф-повар. Кроме того, он порекомендовал заменить консервированный горошек на замороженный, а вместо магазинного майонеза использовать либо домашний, либо смесь йогурта, мандаринового сока и оливкового масла.



Ранее гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова перечислила закуски, которые могут быть вредны для здоровья при сочетании с алкогольными напитками. Она отметила, что все закуски, как правило, должны не быть пресными, а солеными или острыми для придания блюду богатого и выраженного вкуса. Однако, указала врач, в сочетании с алкоголем они могут негативно влиять на поджелудочную железу. Употребление таких закусок стимулирует железу, но из-за алкоголя нарушается отход ферментов.