Миллиардера отравили в Китае - СМИ

В Китае скончался основатель игровой студии Yoozoo Games Линь Ци, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.



Сообщается, что неделю назад Линь Ци был госпитализирован в Шанхае из-за предполагаемого отравления коллегой, в его крови нашли следы ядовитого вещества. Магнату не удалось оправиться, хотя поступали сообщения, что медики стабилизировали его состояние. Его смерть подтвердили представители компании.



Отмечается, что на данный момент под стражей в качестве главного подозреваемого находится 39-летний руководитель отдела кино и телевидения Yoozoo Group Сю Ляо. По предварительной версии, причиной отравления мог стать личный конфликт между мужчинами. Никаких новых подробностей о расследовании официально не раскрывается.



Производитель игр Yoozoo Group начал сотрудничество с Netflix, чтобы совместно экранизировать ряд китайских научно-фантастических книг. В частности, сериал "Задача трех тел" основывается на трилогии фантаста Лю Цысиня "Память о прошлом Земли". В сентябре 2020-го к работе над шоу были привлечены создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс.



По данным Hurun China Rich List, состояние Линя составляет около 6,8 миллиарда юаней (1 миллиард долларов).

