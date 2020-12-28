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Миллиардера отравили в Китае - СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:32
Миллиардера отравили в Китае - СМИ
Иллюстративное фото:©REUTERS
В Китае скончался основатель игровой студии Yoozoo Games Линь Ци, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что неделю назад Линь Ци был госпитализирован в Шанхае из-за предполагаемого отравления коллегой, в его крови нашли следы ядовитого вещества. Магнату не удалось оправиться, хотя поступали сообщения, что медики стабилизировали его состояние. Его смерть подтвердили представители компании.

Отмечается, что на данный момент под стражей в качестве главного подозреваемого находится 39-летний руководитель отдела кино и телевидения Yoozoo Group Сю Ляо. По предварительной версии, причиной отравления мог стать личный конфликт между мужчинами. Никаких новых подробностей о расследовании официально не раскрывается.

Производитель игр Yoozoo Group начал сотрудничество с Netflix, чтобы совместно экранизировать ряд китайских научно-фантастических книг. В частности, сериал "Задача трех тел" основывается на трилогии фантаста Лю Цысиня "Память о прошлом Земли". В сентябре 2020-го к работе над шоу были привлечены создатели "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс.

По данным Hurun China Rich List, состояние Линя составляет около 6,8 миллиарда юаней (1 миллиард долларов).


Источник: Tengrinews.kz
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