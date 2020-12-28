Какие изменения ждут казахстанцев с 1 января 2021 года

Информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с января 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.



МРП, МЗП и другие расчетные величины



Принят закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы".



С 1 января 2021 года:



- минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге;

- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 18 524 тенге;

минимальный размер пенсии - 43 272 тенге;

- МРП - 2 917 тенге;

- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 34 302 тенге.



Пенсии повысят с 1 января 2021 года на 7 процентов.



Декларирование доходов физлиц



В Налоговый кодекс внесены изменения по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц.



В частности, добавлены налоговые вычеты для многодетной семьи, по добровольным пенсионным взносам, на обучение, на медицину, по вознаграждениям, по страховым премиям.



Также к доходам от занятия частной практикой добавлены доход ЧСИ, адвоката и профессионального медиатора.



Дополнительная налоговая амнистия



Поправки в Налоговый кодекс и закон о введении его в действие предусматривают дополнительную налоговую амнистию для физических лиц по списанию пени, числящейся на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года.



Досрочное снятие пенсионных накоплений



Гражданам предоставлено право отсрочки по уплате ИПН при использовании ими единовременных пенсионных выплат, а также определяется порядок его исчисления, удержания и уплаты; вводится специальный налоговый режим розничного налога для предоставления права субъектам малого и среднего бизнеса.



Защита прав потребителей



Начнет работу Единая информационная система защиты прав потребителей. Потребитель, права которого нарушены, через ЕИСЗПП может обратиться к продавцу (изготовителю, исполнителю) или к субъекту досудебного урегулирования потребительского спора.



Иностранная рабочая сила



Изменены ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в РК для сезонных работников.



Они составляют:

до 90 календарных дней - 12-кратного размера МРП;

до 180 календарных дней - 24-кратного размера МРП;

до 270 календарных дней - 36-кратного размера МРП;

до 365 календарных дней - 48-кратного размера МРП.



Кроме того, утвержден перечень профессий иностранных сезонных работников.



Бюджет



Начиная с 2021 года текст проекта закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год должен содержать размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование.



Реклама



Объекты наружной (визуальной) рекламы должны соответствовать национальным стандартам.



Медицина



Субъекты в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при производстве лекарственных средств обязаны соблюдать требования надлежащей производственной практики (GMP).



Образование



В бланках вкладышей всех видов документов об образовании государственного образца применяется технология автоматической идентификации и сбора данных или QR код.



Также в бланках вкладышей, приложений к документам об образовании государственного образца размещаются логотипы аккредитационных агентств, аккредитовавших заявленные образовательные программы.



Подтверждение расходов гражданина



Органы государственных доходов будут собирать сведения о расходах на образование, на погашение ипотеки, на медицину.



Нотариусы



Нотариусы должны предоставлять КГД сведения:



- о сделках и договорах по имуществу, подлежащему государственной регистрации, о выданных свидетельствах о праве на наследство, о других сделках и договорах, если цена сделки превышает 160-кратный МРП.



Брокеры



По запросу органов госдоходов брокеры должны предоставить информацию о сделках физических лиц с ценными бумагами и биржевыми товарами.



Лицензирование микрофинансовой деятельности



Лицензировать деятельность микрофинансовых организаций, кредитных товариществ и ломбардов будут в соответствии с новыми правилами. Лицензионные сборы с услугополучателей:



1. за выдачу лицензии составляет 30 МРП;

2. за переоформление лицензии составляет 10% от ставки за выдачу лицензии;

3. за выдачу дубликата лицензии составляет 100% от ставки за выдачу лицензии.



Соответствующая услуга появится в реестре госуслуг.



Административное производство



Органы, уполномоченные возбуждать или рассматривать дела об административных правонарушениях будут вести Единый реестр административных производств. В нем содержатся сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях, а также осуществляется ведение дел об административных правонарушениях в электронной форме.