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Какие изменения ждут казахстанцев с 1 января 2021 года

Просмотров:1206 Опубликовано: Сегодня, 13:35
Какие изменения ждут казахстанцев с 1 января 2021 года
Фото из открытых источников
Информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с января 2021 года, подготовила информационная система "Параграф", передает zakon.kz.

МРП, МЗП и другие расчетные величины

Принят закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы".

С 1 января 2021 года:

- минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге;
- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 18 524 тенге;
минимальный размер пенсии - 43 272 тенге;
- МРП - 2 917 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 34 302 тенге.

Пенсии повысят с 1 января 2021 года на 7 процентов.

Декларирование доходов физлиц

В Налоговый кодекс внесены изменения по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц.

В частности, добавлены налоговые вычеты для многодетной семьи, по добровольным пенсионным взносам, на обучение, на медицину, по вознаграждениям, по страховым премиям.

Также к доходам от занятия частной практикой добавлены доход ЧСИ, адвоката и профессионального медиатора.

Дополнительная налоговая амнистия

Поправки в Налоговый кодекс и закон о введении его в действие предусматривают дополнительную налоговую амнистию для физических лиц по списанию пени, числящейся на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года.

Досрочное снятие пенсионных накоплений

Гражданам предоставлено право отсрочки по уплате ИПН при использовании ими единовременных пенсионных выплат, а также определяется порядок его исчисления, удержания и уплаты; вводится специальный налоговый режим розничного налога для предоставления права субъектам малого и среднего бизнеса.

Защита прав потребителей

Начнет работу Единая информационная система защиты прав потребителей. Потребитель, права которого нарушены, через ЕИСЗПП может обратиться к продавцу (изготовителю, исполнителю) или к субъекту досудебного урегулирования потребительского спора.

Иностранная рабочая сила

Изменены ставки сбора за выдачу или продление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы в РК для сезонных работников.

Они составляют:
до 90 календарных дней - 12-кратного размера МРП;
до 180 календарных дней - 24-кратного размера МРП;
до 270 календарных дней - 36-кратного размера МРП;
до 365 календарных дней - 48-кратного размера МРП.

Кроме того, утвержден перечень профессий иностранных сезонных работников.

Бюджет

Начиная с 2021 года текст проекта закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год должен содержать размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование.

Реклама

Объекты наружной (визуальной) рекламы должны соответствовать национальным стандартам.

Медицина

Субъекты в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий при производстве лекарственных средств обязаны соблюдать требования надлежащей производственной практики (GMP).

Образование

В бланках вкладышей всех видов документов об образовании государственного образца применяется технология автоматической идентификации и сбора данных или QR код.

Также в бланках вкладышей, приложений к документам об образовании государственного образца размещаются логотипы аккредитационных агентств, аккредитовавших заявленные образовательные программы.

Подтверждение расходов гражданина

Органы государственных доходов будут собирать сведения о расходах на образование, на погашение ипотеки, на медицину.

Нотариусы

Нотариусы должны предоставлять КГД сведения:

- о сделках и договорах по имуществу, подлежащему государственной регистрации, о выданных свидетельствах о праве на наследство, о других сделках и договорах, если цена сделки превышает 160-кратный МРП.

Брокеры

По запросу органов госдоходов брокеры должны предоставить информацию о сделках физических лиц с ценными бумагами и биржевыми товарами.

Лицензирование микрофинансовой деятельности

Лицензировать деятельность микрофинансовых организаций, кредитных товариществ и ломбардов будут в соответствии с новыми правилами. Лицензионные сборы с услугополучателей:

1. за выдачу лицензии составляет 30 МРП;
2. за переоформление лицензии составляет 10% от ставки за выдачу лицензии;
3. за выдачу дубликата лицензии составляет 100% от ставки за выдачу лицензии.

Соответствующая услуга появится в реестре госуслуг.

Административное производство

Органы, уполномоченные возбуждать или рассматривать дела об административных правонарушениях будут вести Единый реестр административных производств. В нем содержатся сведения об административных правонарушениях, лицах, их совершивших, принятых по ним решениях, а также осуществляется ведение дел об административных правонарушениях в электронной форме.


Источник: zakon.kz
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