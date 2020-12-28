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Минздрав высказался о запрете на фото и видео в больницах

Просмотров:497 Опубликовано: Сегодня, 14:39
Минздрав высказался о запрете на фото и видео в больницах
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов прокомментировал введение запрет на фото- и видеосъемку в организациях здравоохранения и машинах скорой помощи, передает Tengrinews.kz.

"На самом деле запрет на проведение фото- и видеосъемки - это не новая норма. В организациях здравоохранения она действует с апреля текущего года. Там прописано, что запрещается проведение съемки в организациях здравоохранения, машинах скорой помощи, других помещениях при оказании больному помощи", - ответил Шоранов на онлайн-брифинге СЦК.

По его словам, при принятии данного решения Минздрав руководствовался нормами, которые действуют в защиту прав пациентов о конфиденциальности информации.

"Вместе с тем в медорганизации не запрещается проносить или же пользоваться гаджетами, смартфонами, при их наличии и осуществлять звонки, видеозвонки с родными и близкими для того, чтобы держать связь. Мы понимаем, что не можем нарушать права гражданина на неприкосновенность частной жизни.

Вместе с тем Минздрав сейчас планирует в какой-то степени детализировать данную ному, чтобы четче было понятно, в каких случаях и для чего можно проводить фото- и видеосъемку в организациях здравоохранения", - добавил он.

Напомним, постановлением главного санврача в Казахстане введен запрет на проведение аудио-, фото- и видеосъемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:49
Объясните нормально, если человек будет снимать то что за это будет? Штраф? ( Какая сумма) или арест ( на сколько суток )

И кто накладывает штраф? Как проходит сама процедура?
 
 

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