«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 28 Декабря
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.5 KZT
  • €1 = 511.08 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Присяжные признали рядового Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев

Просмотров:459 Опубликовано: Сегодня, 15:46
Присяжные признали рядового Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев
Фото: Алексей Малашенко / ТАСС
В Чите (Забайкальский край) началось оглашение вердикта по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двух человек. Присяжные также сочли, что рядовой заслуживает снисхождения.

Защите удалось доказать, что истинной причиной трагедии стали систематические издевательства со стороны военнослужащих старшего призыва, контрактников и офицеров части, дислоцированной в поселке Горный (Забайкальский край).

29 декабря в военном суде Восточного округа состоится обсуждение последствий вердикта. Ожидается, что приговор Шамсутдинову будет оглашен до конца года. С учетом оглашенного вердикта понятно, что обвинение будет просить для срочника не более 20 лет лишения свободы.

22 декабря сообщалось, что в Чите в своем последнем слове расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов раскаялся в содеянном.

25 октября 2019 года срочник с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
132131212 (Посетители) Сегодня, 16:06
странно что не сказали якобы солдаты упали на ствол и случайно застрелились
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика