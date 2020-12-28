Присяжные признали рядового Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев

В Чите (Забайкальский край) началось оглашение вердикта по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых сослуживцев. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство еще двух человек. Присяжные также сочли, что рядовой заслуживает снисхождения.
Защите удалось доказать, что истинной причиной трагедии стали систематические издевательства со стороны военнослужащих старшего призыва, контрактников и офицеров части, дислоцированной в поселке Горный (Забайкальский край).
29 декабря в военном суде Восточного округа состоится обсуждение последствий вердикта. Ожидается, что приговор Шамсутдинову будет оглашен до конца года. С учетом оглашенного вердикта понятно, что обвинение будет просить для срочника не более 20 лет лишения свободы.
22 декабря сообщалось, что в Чите в своем последнем слове расстрелявший восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов раскаялся в содеянном.
25 октября 2019 года срочник с автоматом АК-74М прибыл с военнослужащими на территорию комплекса подготовки дежурной смены и проследовал к учебному месту «Стол снаряжения магазинов (обойм)». Получив четыре магазина по 30 патронов в каждом, он расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. В результате восемь военнослужащих погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Материалы дела сразу же были засекречены, со всех участников взяли подписку о неразглашении.
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