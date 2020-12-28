На что можно потратить пенсионные выплаты, рассказали в Минтруда

Ограничений по количеству изъятий не предусмотрено.



Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов разъяснил нормы закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста" в части использования пенсионных накоплений на целевые нужды, передает zakon.kz.



Согласно закону, с 2021 года казахстанцам будет предоставлено право по использованию части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям, – сообщил Акмади Сарбасов на брифинге в СЦК.



Правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды смогут воспользоваться:



- работающие граждане, в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей "порог достаточности" в соответствующем возрасте;

- лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты, в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;

- состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%).



Под "порогом достаточности" рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая, с учетом будущих регулярных 10% пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной заработной платы), позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии.



"Порог достаточности" устанавливается одинаковым для женщин и мужчин и рассчитывается для каждого возраста. При этом он будет пересчитываться для новых получателей, исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты и т.д.).



Законом также предусматривается, что вышеуказанные категории граждан могут воспользоваться частью пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий или для оплаты лечения для себя, супругов или близких родственников (дедушки/бабушки, родителей, детей, внуков, братьев/сестер). Для целевого использования также можно будет объединять денежные средства указанных членов семьи, – подчеркнул вице-министр.



Он отметил, что ограничений по количеству изъятий не предусмотрено, то есть допускается, что граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту же либо на другую цель.