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Каким компаниям казахстанцы смогут передать пенсионные накопления

Просмотров:772 Опубликовано: Сегодня, 18:25
Каким компаниям казахстанцы смогут передать пенсионные накопления
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева рассказала о передаче пенсионных накоплений казахстанцев в частное доверительное управление, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

В 2021 году гражданам Казахстана будет предоставлена возможность передать в частное доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем часть своих пенсионных накоплений. В реализацию норм принятого закона Агентством по регулированию и развитию финансового рынка будут приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок передачи пенсионных активов частным управляющим компаниям.

"Граждане смогут самостоятельно выбрать управляющую компанию. Отмечу, что пенсионными активами будут управлять компании, которые имеют лицензию регулятора на управление инвестиционным портфелем. Для обеспечения сохранности средств, переданных в частное управление, будут установлены надлежащие регуляторные требования", - рассказала Мария Хаджиева в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций.

Регуляторные требования, как отметила Хаджиева, будут предъявляться к финансовой устойчивости управляющих компаний. А именно: достаточности собственного капитала, минимальной доходности пенсионных активов, опыту управления инвестиционным портфелем (не менее трех лет), а также к качеству и лимитам финансовых инструментов, в которые могут инвестироваться пенсионные накопления казахстанцев.

"Управляющая компания не имеет права гарантировать доходность пенсионных активов, однако если ее фактическая доходность станет ниже установленного уровня, она должна будет возместить вкладчикам за счет собственных средств данную разницу. К сведению, в течение всего срока за вкладчиками будет сохранена возможность их возврата в Национальный банк или перевода в другую компанию. Данная мера повысит ответственность как управляющих компаний, так и самих граждан по планированию своего пенсионного обеспечения", - объяснила Мария Хаджиева.

Пенсионные накопления могут быть переданы в частные управляющие компании и находиться у них в управлении до достижения вкладчиками пенсионного возраста. В случае необходимости вкладчики смогут перевести свои накопления из одной управляющей компании в другую, но не чаще одного раза в год, отметили в агентстве.

Ожидается, что передача части пенсионных активов частным управляющим компаниям приведет к усилению институционального сегмента инвесторов и позитивно отразится на развитии фондового рынка страны.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • Neo_85
 mer (Посетители) Сегодня, 21:22
Страна аферистов, какие только сопли не повесят на наши уши, ради той капусты, что у нас томится на пенсионных счетах, при этом совершенно наsrать, как пенсионер будет жить после выхода на заслуженный отдых. В банк на прямую не дают ложить, черти...
 
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  • mer
  • Neo_85
 Placida (Посетители) Сегодня, 20:35
Цитата: Neo_85
Для чего вообще. А что ЕНПФ больше не хочет иметь с этим дело.

В принципе идея неплохая. Гражданин часть пенсионных накоплений размещает там, где, возможно, процент инвест.дохода будет выше, чем в ЕНПФ. Правда, риски потерять эти сбережения тоже возрастают. Но, это в принципе. А по факту:
Цитата: Erlan84
щас ЕНПФ создаст по быстрому дочерки банки через которые будут проходить наши бабосы, но с бобо процентами )))))


И управленцы этих "дочек" будут "компетентные, очень умненькие" болашаковские выпускники. Либо, подросшие внуки и внучки наших больших чиновников, которых надо же куда-то пристроить))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Актау362 (Посетители) Сегодня, 19:39
А условия такие,что никто не захочет их переводить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Placida
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:54
щас ЕНПФ создаст по быстрому дочерки банки через которые будут проходить наши бабосы, но с бобо процентами )))))
 
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  • синдбад
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  • ЁмоЁ
  • tolk
  • касым
  • mer
  • Empro
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 18:36
Такое ощущение что на наших пенсионных накоплениях они экспериментируют и с нами и с тем компаниями которым как говорится можно их передать. Зачем вообще их с одного места снимать в другое передавать. Для чего вообще. А что ЕНПФ больше не хочет иметь с этим дело.
 
 

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