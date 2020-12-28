Каким компаниям казахстанцы смогут передать пенсионные накопления

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева рассказала о передаче пенсионных накоплений казахстанцев в частное доверительное управление, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.



В 2021 году гражданам Казахстана будет предоставлена возможность передать в частное доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем часть своих пенсионных накоплений. В реализацию норм принятого закона Агентством по регулированию и развитию финансового рынка будут приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок передачи пенсионных активов частным управляющим компаниям.



"Граждане смогут самостоятельно выбрать управляющую компанию. Отмечу, что пенсионными активами будут управлять компании, которые имеют лицензию регулятора на управление инвестиционным портфелем. Для обеспечения сохранности средств, переданных в частное управление, будут установлены надлежащие регуляторные требования", - рассказала Мария Хаджиева в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций.



Регуляторные требования, как отметила Хаджиева, будут предъявляться к финансовой устойчивости управляющих компаний. А именно: достаточности собственного капитала, минимальной доходности пенсионных активов, опыту управления инвестиционным портфелем (не менее трех лет), а также к качеству и лимитам финансовых инструментов, в которые могут инвестироваться пенсионные накопления казахстанцев.



"Управляющая компания не имеет права гарантировать доходность пенсионных активов, однако если ее фактическая доходность станет ниже установленного уровня, она должна будет возместить вкладчикам за счет собственных средств данную разницу. К сведению, в течение всего срока за вкладчиками будет сохранена возможность их возврата в Национальный банк или перевода в другую компанию. Данная мера повысит ответственность как управляющих компаний, так и самих граждан по планированию своего пенсионного обеспечения", - объяснила Мария Хаджиева.



Пенсионные накопления могут быть переданы в частные управляющие компании и находиться у них в управлении до достижения вкладчиками пенсионного возраста. В случае необходимости вкладчики смогут перевести свои накопления из одной управляющей компании в другую, но не чаще одного раза в год, отметили в агентстве.



Ожидается, что передача части пенсионных активов частным управляющим компаниям приведет к усилению институционального сегмента инвесторов и позитивно отразится на развитии фондового рынка страны.