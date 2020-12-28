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Колпачок на шприце. Вакцинирование Сапарбаева обсуждают в Сети

Просмотров:1073 Опубликовано: Сегодня, 19:47
Колпачок на шприце. Вакцинирование Сапарбаева обсуждают в Сети
Фото: пресс-служба акима области
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев получил вакцину от коронавируса. Фотографию начали обсуждать пользователи Казнета - на шприце якобы был колпачок.

Заместитель руководителя аппарата акима области Канат Кульшманов в беседе с корреспондентом zakon.kz заявил, что Бердибек Машбекович чувствует себя хорошо, на какие-либо неприятные ощущения не жаловался.

Некоторым пользователям Сети померещился колпачок на шприце, которым делали прививку от коронавируса Бердибеку Сапарбаеву. Специально для них сделали фото-коллаж. Возможно найдутся и те, кто скажут что это фотошоп. Им готовы предоставить оригиналы фотографий. Если захотят могут провести экспертизу, - сообщил Кульшманов.

Обсуждаемый в Сети коллаж

На вопрос о вакцинировании других сотрудников акимата Канат Кульшманов ответил, что "это дело добровольное, так как идет третий этап клинических исследований".

Вместе с акимом вакцинацию прошел ректор Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Талгат Нургожин.

Колпачок на шприце. Вакцинирование Сапарбаева обсуждают в Сети


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 22:55
Может быть ему и реально вкололи, но мы не знаем что. Может это была вода.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
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Cucu (Посетители) Сегодня, 22:34
Мы же не видим в мышцу она вводит или так держит,там с панятыми надо было.видео фото сьемка
 
 

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