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Террористы зарезали двух полицейских прямо на перекрестке в центре Грозного

Просмотров:591 Опубликовано: Сегодня, 20:19
Террористы зарезали двух полицейских прямо на перекрестке в центре Грозного
Фото из открытых источников
По предварительным данным, правоохранители остановили бандитов для проверки документов, а те выхватили ножи и нанесли силовикам смертельные ранения.

Неизвестные боевики совершили нападение на сотрудников полиции чеченской столицы Грозного. В результате были убиты двое сотрудников правоохранительных органов. По другим данным, полицейские лишь ранены.

Один из бандитов ликвидирован, второй ранен.

По предварительным данным, боевики напали на сотрудников ДПС, когда те остановили их для проверки документов.

Инцидент произошел на оживленном перекрестке у Дома моды рядом с улицей Мира в центре Грозного. Телеграм-канал «Опер слил» передает, что преступники были вооружены ножами.

Очевидцы сняли видео с места происшествия, запечатлев лежащие на дороге тела двух мужчин. Улицы рядом с перекрестком, где произошло ЧП, перекрыты полицией.

Схожий инцидент произошел в июне в Москве. На Ленинском проспекте мужчина открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, тяжело ранив обоих. Нападавший был ранен ответным огнем, позднее он скончался в больнице.

В мае на юге Москву открыли стрельбу сотрудники ритуальной конторы GrandRitual. Причиной стала финансовая разборка между филиалами организации.

Террористы зарезали двух полицейских прямо на перекрестке в центре Грозного


Напомним, что в октябре 2020 года в чеченском селе Ачхой-Мартан произошла перестрелка между бойцами Специального отряда быстрого реагирования национальной гвардии России (СОБР) и омоновцами. Силовики были нетрезвы. В итоге два человека погибли, в том числе один гражданский.



В августе в Ингушетии в ходе перестрелки сотрудники ФСБ уничтожили двоих боевиков, одного удалось задержать.



В июле, также в Ингушетии, трое преступников расстреляли бойца Росгвардии, который сидел с девушкой в своем автомобиле.


Источник: bloknot.ru
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