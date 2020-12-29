На 5,8 миллиона хотят штрафовать казахстанцев за жестокость к животным

В Казахстане предлагают усилить наказание по статье 316 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными". Так, за жестокость по отношению к животным могут ввести наказание в виде штрафа до 5,8 миллиона тенге либо ограничение свободы на срок до двух лет. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана рассказали подробности разработки законопроекта "Об ответственном обращении с животными", а также пояснили, на какой стадии она находится, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Пресс-секретарь Министерства экологии Самал Ибраева рассказала, что законопроект вернули в Мажилис. Он разработан в 2020 году ведомством совместно с общественностью, депутатами и зоозащитниками.



"Министерством с учетом предложений государственных органов подготовлен проект заключения правительства к данному законопроекту и 25 декабря внесен в Мажилис Парламента.



Заключением правительства отдельные нормы не поддержаны государственными органами, так как они уже предусмотрены действующими законодательными актами", - пояснила Самал Ибраева.



Отмечается, что законопроект с учетом предложений общественности требует доработки в Мажилисе. В числе предложений - ужесточение наказания за жестокое обращение с животными по статье 316 Уголовного кодекса Казахстана. В частности, общественники хотят увеличить штраф по этой статье до 2000 МРП, что в настоящее время составляет 5 556 000 тенге. Но уже с 2021 года вместе с увеличением МРП до 2917 тенге штраф составит 5 834 000 тенге.



"В проекте закона необходимо ужесточить статью 316 Уголовного кодекса за жестокое обращение с животными и увеличить штраф до 2000 МРП либо наказывать ограничением свободы на срок до двух лет. А также ужесточить статью 408 Административного кодекса за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек увеличить штраф до 20 МРП (с 1 января 2021 года - 58 340 тенге)", - отметила Самал Ибраева.



Наряду с этим есть ряд и других предложений: запретить пропаганду нанесения травм и увечий животным, ужесточить требования к их использованию в коммерческих целях, расширить, конкретизировать и добавить некоторые важные понятия и другое.



Стоит отметить, что в 2020 году мучители животных особенно активизировались либо о жестоком обращении стали чаще говорить в социальных сетях и СМИ. Душили собаку дверцей от холодильника, сожгли заживо щенка, убивали питомцев на глазах у хозяев, избивали любопытных тюленей - ни один месяц этого года не обошелся без громкого скандала. На происходящее обратили внимание власти, и наконец в Казахстане разработали проект закона об ответственном отношении к животным.