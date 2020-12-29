На 5,8 миллиона хотят штрафовать казахстанцев за жестокость к животным

В Казахстане предлагают усилить наказание по статье 316 Уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными". Так, за жестокость по отношению к животным могут ввести наказание в виде штрафа до 5,8 миллиона тенге либо ограничение свободы на срок до двух лет. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана рассказали подробности разработки законопроекта "Об ответственном обращении с животными", а также пояснили, на какой стадии она находится, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Пресс-секретарь Министерства экологии Самал Ибраева рассказала, что законопроект вернули в Мажилис. Он разработан в 2020 году ведомством совместно с общественностью, депутатами и зоозащитниками.
"Министерством с учетом предложений государственных органов подготовлен проект заключения правительства к данному законопроекту и 25 декабря внесен в Мажилис Парламента.
Заключением правительства отдельные нормы не поддержаны государственными органами, так как они уже предусмотрены действующими законодательными актами", - пояснила Самал Ибраева.
Отмечается, что законопроект с учетом предложений общественности требует доработки в Мажилисе. В числе предложений - ужесточение наказания за жестокое обращение с животными по статье 316 Уголовного кодекса Казахстана. В частности, общественники хотят увеличить штраф по этой статье до 2000 МРП, что в настоящее время составляет 5 556 000 тенге. Но уже с 2021 года вместе с увеличением МРП до 2917 тенге штраф составит 5 834 000 тенге.
"В проекте закона необходимо ужесточить статью 316 Уголовного кодекса за жестокое обращение с животными и увеличить штраф до 2000 МРП либо наказывать ограничением свободы на срок до двух лет. А также ужесточить статью 408 Административного кодекса за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек увеличить штраф до 20 МРП (с 1 января 2021 года - 58 340 тенге)", - отметила Самал Ибраева.
Наряду с этим есть ряд и других предложений: запретить пропаганду нанесения травм и увечий животным, ужесточить требования к их использованию в коммерческих целях, расширить, конкретизировать и добавить некоторые важные понятия и другое.
Стоит отметить, что в 2020 году мучители животных особенно активизировались либо о жестоком обращении стали чаще говорить в социальных сетях и СМИ. Душили собаку дверцей от холодильника, сожгли заживо щенка, убивали питомцев на глазах у хозяев, избивали любопытных тюленей - ни один месяц этого года не обошелся без громкого скандала. На происходящее обратили внимание власти, и наконец в Казахстане разработали проект закона об ответственном отношении к животным.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz