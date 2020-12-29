Укол и 200 тысяч вознаграждения: начался третий этап вакцинации

В Жамбылской области полным ходом идет вакцинация от коронавируса. Начался третий этап клинических испытаний на людях с различными хроническими заболеваниями. Уколы, а вместе с ними и вознаграждение в 200 тысяч тенге, получат 3 тысячи добровольцев, - передает КТК
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Третий этап испытаний отечественной вакцины QazCovid-in проводится сразу в двух областях – Алматинской и Жамбылской. Для эксперимента на новом заводе в Кордайском районе выпустили три тысячи доз. В Таразе вакцину получили уже 152 жителя. Правда, только через 180 дней медики смогут сказать, безопасен ли препарат для населения. К слову, добровольцы должны быть не младше 18 и не старше 60 лет. Всех их заранее обязали пройти профосмотр. После укола каждый получает обещанное вознаграждение – 200 тысяч тенге, правда, траншами. О том, что получил прививку, заявил и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Ему, кстати, 67 лет. Компенсация за возможный неприятный исход пробной вакцинации тоже прописана в договоре. Асет Калиев, руководитель управления здравоохранения Жамбылской области:
– Хронические заболевания – они не противопоказаны для того, чтобы получить вакцинацию, если она на стадии ремиссии. Аллергический фон, конечно, определенный риск представляет, но тоже аллергия не является противопоказанием. Все непредвиденные расходы, если таковые будут, последствия там введения вакцины, все эти расходы будут покрываться за счет бюджета. Предусмотрены они, ну, все это в договоре оговорено.