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Укол и 200 тысяч вознаграждения: начался третий этап вакцинации

Просмотров:791 Опубликовано: Сегодня, 08:39
Укол и 200 тысяч вознаграждения: начался третий этап вакцинации
Кадр из видео
В Жамбылской области полным ходом идет вакцинация от коронавируса. Начался третий этап клинических испытаний на людях с различными хроническими заболеваниями. Уколы, а вместе с ними и вознаграждение в 200 тысяч тенге, получат 3 тысячи добровольцев, - передает КТК.

Третий этап испытаний отечественной вакцины QazCovid-in проводится сразу в двух областях – Алматинской и Жамбылской. Для эксперимента на новом заводе в Кордайском районе выпустили три тысячи доз. В Таразе вакцину получили уже 152 жителя. Правда, только через 180 дней медики смогут сказать, безопасен ли препарат для населения. К слову, добровольцы должны быть не младше 18 и не старше 60 лет. Всех их заранее обязали пройти профосмотр. После укола каждый получает обещанное вознаграждение – 200 тысяч тенге, правда, траншами. О том, что получил прививку, заявил и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев. Ему, кстати, 67 лет. Компенсация за возможный неприятный исход пробной вакцинации тоже прописана в договоре.

Асет Калиев, руководитель управления здравоохранения Жамбылской области:

– Хронические заболевания – они не противопоказаны для того, чтобы получить вакцинацию, если она на стадии ремиссии. Аллергический фон, конечно, определенный риск представляет, но тоже аллергия не является противопоказанием. Все непредвиденные расходы, если таковые будут, последствия там введения вакцины, все эти расходы будут покрываться за счет бюджета. Предусмотрены они, ну, все это в договоре оговорено.



Источник: ktk.kz
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Комментарии ( 6 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:08
Valderrama:"50 тысяч дадут после укола, 150 тысяч на погребение"...
150 тысяч - это десятая часть того, что потребуется для похорон.
Но людей, которые соглашаются на испытание вакцины, надо благодарить.
Дай Бог, чтобы все прошло благополучно.
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 10:54
Зачем изобретать если уже есть рабочий вариант?
 
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  • Aktauskii
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 10:25
50 тысяч дадут после укола, 150 тысяч на погребение...
 
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  • Ну Ну
 Empro (Посетители) Сегодня, 09:37
Так красиво написано. А риск для здоровья всего за 200 тыс...
 
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  • Лия
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 09:26
Рисковать своим здоровьем за 200000 тенге, эт глупо
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 09:14
Акима жаба задавила, пофиг что от 18 до 60 лет должны быть испытуемые так ещё и 200000 тенге загробастать. Аким как первое лицо города должен на бесплатной основе это делать.....
 
 

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