Все, что известно о снятии пенсионных накоплений сейчас

В 2021 году казахстанцы смогут досрочно использовать пенсионные накопления на жилье, лечение или передачу на управление финорганизациям. Редакция Tengrinews.kz предоставляет подробную информацию обо всех этапах снятия средств с пенсионного счета.23 декабря Парламент принял закон по вопросам восстановления экономического роста, включающий нормы по использованию пенсионных накоплений на жилье и лечение.Закон направлен на подпись Президенту. Следующим этапом, по словам первого вице-министра труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасова, после подписания должны быть приняты два приказа профильных госорганов - Министерства индустрии и инфраструктурного развития по вопросам жилья и Министерства здравоохранения по вопросам лечения. Кроме того, по его словам, правительство должно определить уполномоченного оператора и методику расчета "порога достаточности"."Сейчас все усилия госорганов направлены на реализацию этого поручения в части подготовки подзаконной базы. Мы ожидаем, что с учетом этапа рассмотрения данных проектов, нормативно-правовых актов, что мы в первой половине января эту работу завершим. И механизм должен быть для его внедрения", - сказал Сарбасов в минувший понедельник.Ранее сообщалось, что в 2021 году у 721 тысячи человек будет возможность использовать часть пенсионных накоплений. Вместе они могут снять до 1,4 триллиона тенге.Правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды смогут воспользоваться:- работающие граждане в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей "порог достаточности" в соответствующем возрасте;- лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты, в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;- состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) - в пределах не более 50 процентов оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40 процентов).Под "порогом достаточности" рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая с учетом будущих регулярных 10-процентных пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной заработной платы) позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии."Порог достаточности" устанавливается одинаковым для женщин и мужчин и рассчитывается для каждого возраста. При этом он будет пересчитываться для новых получателей исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты).В январе 2021 года "Отбасы банк" запустит онлайн-платформу по использованию пенсионных накоплений, где казахстанцы смогут оставить свои заявки. По словам председателя правления банка Ляззат Ибрагимовой, пользователям достаточно будет иметь действующую электронную цифровую подпись (ЭЦП) и цель, на которую он хочет потратить свои пенсионные накопления.По словам Ибрагимовой, правилами предусмотрено, что родители, дети, ближайшие родственники, брат, сестра смогут переуступить свою часть накоплений в пользу лица, который будет получателем выгоды.Для подачи заявления заявителю нужно будет:1. Зайти на портал, авторизоваться с ЭЦП и открыть Личный кабинет.2. Выбрать цель, на которую заявитель хочет потратить средства. У каждой цели свой список документов, их нужно заранее отсканировать.3. Указать сумму, которую хочет использовать.4. Нажать кнопку "Сформировать заявку".5. Подписать с помощью ЭЦП три заявления, необходимые для запроса средств в ЕНПФ.6. Далее клиент (при наличии спецсчета) нажимает кнопку "Отправить заявку в ЕНПФ".7. После получения уведомления о наличии необходимой суммы клиенту открывается окно загрузки документов. Документы должны быть загружены в течение 45 рабочих дней после поступления средств на спецсчет. В противном случае они будут возвращены в ЕНПФ.Минздрав разработал правила использования пенсионных выплат на лечение.Если "порог достаточности" позволяет использовать пенсионные средства на лечение, то необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту своего прикрепления и получить заключение врачебной комиссии о направлении на получение лечения за счет единовременных пенсионных выплат.Как сообщила исполняющая обязанности руководителя Департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Гульнара Сарсенбаева, заключение выдается в течение двух рабочих дней с даты проведения заседания врачебной комиссии.Она отметила, что основанием для выдачи заключения врачебной комиссии является перечень видов медицинских услуг, определенных правилами. В перечень включены в том числе дорогостоящие услуги, среди них:- лечение орфанных заболеваний по перечню, утвержденному уполномоченным органом, включая их лекарственное обеспечение, а также диагностические исследования для определения тактики лечения;- стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях Казахстана;- реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, косметологического характера на мягкие ткани организма;- заболевания, требующие радионуклидную и радиойодтерапию, радиохирургическое лечение (гамма-нож, кибернож) и протонную терапию;- медицинская реабилитация в отечественных медицинских организациях, в том числе в санаторно-курортных условиях, расположенных на территории Казахстана;- офтальмологические услуги (лазерная коррекция зрения, лечение катаракты с использованием мультифокальных линз, интравитриальные инъекции ингибиторов ангиогенеза).Этот перечень может меняться с учетом потребности населения.Заявитель может использовать единовременные пенсионные выплаты неограниченное число раз в пределах своих пенсионных накоплений, определенных законом, без ограничения видов медицинских услуг, предусмотренных перечнем правил.10 декабря были опубликованы правила снятия пенсионных накоплений для покупки жилья. Согласно проекту приказа министра индустрии и инфраструктурного развития, в рамках правил единовременные пенсионные выплаты могут быть использованы, в том числе с собственными и (или) заемными средствами, в целях проведения мероприятий по улучшению жилищных условий на территории Республики Казахстан.Однако не только приобретение жилья волнует казахстанцев. Председатель правления "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова сообщила, что многих казахстанцев интересует вопрос снятия пенсионных накоплений для осуществления ремонта квартиры.По словам Ибрагимовой, ремонт будет разрешен там, где необходимость средств "будет связана с приобретением квартиры". Одним словом, если в договоре банковского займа будет предусмотрено, например, приобретение квартиры на первичном рынке в черновой плюс ремонт. Либо в рефинансировании займа, либо в погашении - эта цель была сразу предусмотрена.По словам первого вице-министра труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасова, несмотря на то что рабочей группой данный вопрос рассматривался на протяжении года, вопрос образования не был поддержан и на сегодняшний день не рассматривается.В 2021 году гражданам Казахстана будет предоставлена возможность передать в частное доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем часть своих пенсионных накоплений. В реализацию норм принятого закона Агентством по регулированию и развитию финансового рынка будут приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие порядок передачи пенсионных активов частным управляющим компаниям.Как пояснила заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева, граждане смогут самостоятельно выбрать управляющую компанию. При этом пенсионными активами будут управлять компании, которые имеют лицензию регулятора на управление инвестиционным портфелем. Для обеспечения сохранности средств, переданных в частное управление, будут установлены надлежащие регуляторные требования.Данные требования, как отметила Хаджиева, будут предъявляться к финансовой устойчивости управляющих компаний. А именно: достаточности собственного капитала, минимальной доходности пенсионных активов, опыту управления инвестиционным портфелем (не менее трех лет), а также к качеству и лимитам финансовых инструментов, в которые могут инвестироваться пенсионные накопления казахстанцев. Пенсионные накопления могут быть переданы в частные управляющие компании и находиться у них в управлении до достижения вкладчиками пенсионного возраста. В случае необходимости вкладчики смогут перевести свои накопления из одной управляющей компании в другую, но не чаще одного раза в год, отметили в агентстве.Ожидается, что передача части пенсионных активов частным управляющим компаниям приведет к усилению институционального сегмента инвесторов и позитивно отразится на развитии фондового рынка страны.