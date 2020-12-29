Минфин предупредил казахстанцев

Министерство финансов обратилось к казахстанцам в преддверии новогодних праздников. В ведомстве рассказали, как обезопасить себя от финансовых потерь и незапланированных трат в эти дни, передает Tengrinews.kz.



В первую очередь Минфин предостерегает: нельзя перечислять деньги за товары или услуги по рекомендациям или предложениям, приходящим через различные мессенджеры. Таким образом можно наткнуться на мошенников.



"Как правило, поставщики лжеуслуг направляют ссылки на специально созданные фейковые сайты известных компаний и заведений, как частных, так и государственных. Однако такие сайты официально регистрируются в сервисах переводов, и ваша оплата банковской картой выглядит вполне достоверной.



Следует обязательно проверить компанию через другие достоверные интернет-источники, предварительно созвонившись по указанным телефонам на официальных сайтах и уточнив всю информацию о товаре или услуге", - говорят в ведомстве.



Также министерство в очередной раз предостерегает от участия в финансовых пирамидах. Сейчас это самый популярный способ мошенничества.



"Самый главный признак финансовой пирамиды – обещания высокой доходности, которые могут быть исполнены единожды для привлечения клиента. Но риски потери еще больших средств слишком высоки. Такие организации сопровождаются активной рекламой в социальных сетях и, помимо материально-правовой базы, не имеют лицензии Национального банка", - предупреждают в Минфине.



Еще один важный пункт - брать чеки при покупке подарков. Это позволит вернуть товар в магазин, если он не понравится вашим близким. Кроме того, это проявление "нулевой терпимости к нарушению закона", напоминает ведомство.



"У каждого гражданина есть возможность встретить Новый год без долгов. Уплатив основную сумму налога до 31 декабря 2020 года, граждане могут избавиться от пени автоматически. Однако налоговая амнистия действует только до конца текущего года. Для списания пени обращаться никуда не нужно. Достаточно выплатить основную сумму долга", - резюмируют специалисты ведомства.