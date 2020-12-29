10 вузов-аутсайдеров назвали в МОН

Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Гулзат Кобенова назвала 10 вузов-аутсайдеров по мнению работодателей, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Глава комитета рассказала, что выполнили по заказу МОН. Исполнителем проекта выступила Национальная палата предпринимателей "Атамекен".



"В текущем году вузами-аутсайдерами или самые низкие позиции заняли: Университет "Сырдария", Шымкентский университет. Международный гуманитарно-технический университет, Университет "Астана", Таразский инновационно-гуманитарный университет, Университет дружбы народов имени академика Куатбекова, Университет иностранных языков и деловой карьеры, Казахско-Русский международный университет, Университет "Болашак" города Кызылорды, кызылординский Гуманитарно-технический институт "Акмешит", - сообщила Кобенова.



По ее словам, в исследовании оценивалось качество образовательных программ по мнению работодателей, насколько результаты обучения соответствуют ожиданиям рынка труда.



Также на рейтинг влиял фактор того, насколько будет востребован ученик по завершению образовательной программы, смог ли он трудоустроиться, каковы показатели трудоустройства.



"Мы видим, что по всем этим исследованиям и критериям у этих вузов самые низкие показатели", - заключила представитель Министерства образования и науки.