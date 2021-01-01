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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Выбрали самое красивое женское лицо в мире

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 08:27
Выбрали самое красивое женское лицо в мире
Фото с сайта: footballua.tv
Его обладательница – 19-летняя модель израильского происхождения.

YouTube-канал TC Candler опубликовал ежегодный рейтинг Independent Critics наиболее привлекательных людей планеты, передает Today.kz со ссылкой Lenta.ru.

Девятнадцатилетнюю модель израильского происхождения Яэль Шелбию признали женщиной с самым красивым лицом в мире. В рейтинге она опередила тайскую исполнительницу Лису Манобан, австралийскую модель Мейку Вуллард и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй.

Яэль Шелбию в этом рейтинге не в первый раз, однако на его вершине прежде не была. В 2017 году она заняла 14 место, в 2018 – стала третье, в 2019 – второй.

Популярного блогера Феликса PewDiePie Чельберга признали самым красивым мужчиной на планете. Швед занял первую строчку, оказавшись выше на одну ступень, чем южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 09:09
Глаза как у зомби
 
 

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