Выбрали самое красивое женское лицо в мире

Его обладательница – 19-летняя модель израильского происхождения.



YouTube-канал TC Candler опубликовал ежегодный рейтинг Independent Critics наиболее привлекательных людей планеты, передает Today.kz со ссылкой Lenta.ru.



Девятнадцатилетнюю модель израильского происхождения Яэль Шелбию признали женщиной с самым красивым лицом в мире. В рейтинге она опередила тайскую исполнительницу Лису Манобан, австралийскую модель Мейку Вуллард и тайваньскую певицу Чжоу Цзыюй.



Яэль Шелбию в этом рейтинге не в первый раз, однако на его вершине прежде не была. В 2017 году она заняла 14 место, в 2018 – стала третье, в 2019 – второй.



Популярного блогера Феликса PewDiePie Чельберга признали самым красивым мужчиной на планете. Швед занял первую строчку, оказавшись выше на одну ступень, чем южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен.