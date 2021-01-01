Казахстан не сможет пользоваться преференциями

Власти США не продлили для 119 стран, в том числе и для Казахстана, срок действия генеральной системы преференций, закончившийся 31 декабря 2020 года, передает «Интерфакс-Казахтан», со ссылкой на пресс-службу Минторговли РК.
«Это означает, что с 1 января 2021 года 119 стран-бенефициаров ГСП США не смогут пользоваться преференциями в виде нулевых ставок таможенных пошлин при ввозе в США товаров, подпадающих под данную систему», - отмечается в сообщении ведомства, распространенном 31 декабря.
Поясняется, что ставки таможенных пошлин к ввозимым товарам будут применяться одинаково в отношении всех стран-участниц ВТО.
Вместе с тем, вопрос продления действия системы преференций будет рассматриваться конгрессом США на заседании 3 января 2021 года.
«В Конгрессе США существует практика постфактум принятия решения о продлении программы. В таком случае пошлины, уплаченные по товарам, подпадающими под ГСП, будут возвращены экспортерам», - заверили в минторговли.
Для этого экспортерам необходимо, как и ранее, маркировать товары, подпадающие под действие ГСП, специальным программным индикатором - знаком «А».
«Таким образом, служба таможенного и пограничного контроля США сможет автоматически обрабатывать возврат пошлин в случае принятия такого решения», - пояснили в ведомстве.
Казахстан является бенефициаром генеральной системы преференций ГСП с 4 марта 1994 года.
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