Как избавиться от похмелья после новогоднего застолья?

Утро, 1 января. Вот и наступил долгожданный новый год, а для большинства из нас и его страшное последствие — похмельный синдром. Допустим, вы всю ночь танцевали, пили шампанское и немного не рассчитали свою дозу. А наутро проснулись с «разбитой» головой, подступающей тошнотой и нежеланием поднимать свое лицо из подушки. Редакция ИА «NewTimes.kz» подобрала лучшие советы о том, как быстро и эффективно избавиться от похмелья.



Шаг первый. Парацетамол. Он поможет снять дискомфорт, если вы просыпаетесь с таким чувством, будто голову сжали в тисках. Эксперты рекомендуют принимать обезболивающие таблетки, отпускаемые без рецепта.



Они могут помочь при головных болях и мышечных спазмах, но избегайте приема аспирина, поскольку он может еще больше раздражать желудок и усиливать чувство тошноты. Вместо этого выберите средство на основе парацетамола или ибупрофена.



Также можно принять растворимые таблетки с витаминами. Отличный способ восполнить потерю питательных веществ из-за алкоголя. Они содержат витамин С, витамины группы В, а также кальций и магний.



Вода, вода и еще раз вода



Обильное питье — лучший инструмент для борьбы с похмельем. Ведь первый признак «постгуляночного синдрома» — это сухость во рту и жажда, поэтому наутро пейте как можно больше чистой воды. Она поможет быстрее вывести алкоголь из организма.



Также можно разнообразить меню напитков сладким чаем с мятой или мелиссой или нежирным кефиром, которые приведут в норму работу желудочно-кишечного тракта и облегчат состояние.



Вода поможет и с внешней стороны. Можно принять прохладный или контрастный душ, который быстро приведет вас в чувство. Ну, или начните с теплой воды, ополоснитесь прохладной и обязательно закончите холодной. Затем нужно как следует растереться махровым полотенцем и поваляться в кровати.



Пейте бульоны вместо рассола



Несмотря на огромную народную любовь и признание, эксперты и врачи рекомендуют больным отказаться от огуречного рассола. Он, наоборот, задерживает воду в организме и провоцирует появление отеков. Попробуйте заменить рассол на фруктовые соки или бульоны.



Это один из народных методов избавления от абстиненции. Рекомендуется делать упор на напитки, содержащие витамин C. Например, компоты и соки из лесных ягод, грейпфрута, яблока, апельсина, брусники, клюквы. Фруктовые соки и бульоны также пойдут вам на пользу.



Но учтите, что в таких напитках содержится много кислот, которые могут стать причиной изжоги. Если у человека есть проблемы с ЖКТ (гастрит, язва), повышенная кислотность желудка, его состояние только ухудшится.



Сорбенты



Большую часть «работы» на себя берет печень, но огромная часть токсинов из крови попадает в кишечник, заставляя его работать как «губка» — всасывать вредные вещества.



При этом часть из них снова попадает в кровь, и процесс этот продолжается, пока организм полностью не освободится от ядов. Сорбент помогает разорвать этот замкнутый круг.



Самыми эффективными из таких средств является активированный уголь. Взрослому человеку может потребоваться несколько пачек препарата (10-20, а иногда и 30 табл.), но токсикологи утверждают, что оно очень действенное;



Бытует мнение, что сорбенты нужно принимать до или во время вечеринки. С таким подходом вы лишь отсрочите момент наступления опьянения. Причем, алкоголя в этом случае вам удастся употребить еще больше, чем планировалось, потому что не сразу почувствуете его влияние.



И еще одна базовая рекомендация — это сон. Во время сна ферментные системы печени самостоятельно справятся с поступившей дозой алкогольного яда. А вот чего точно не стоит делать, так это «выбивать клин клином» или опохмеляться.



Снова принимая алкоголь, человек чувствует облегчение, но учтите, что похмеляться спиртным — это не выход, а вход в запой. Новая порция алкоголя на часок вернет состояние эйфории, но в конечном итоге только усилит интоксикацию и инициирует начало алкогольной зависимости.