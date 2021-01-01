«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Января
+4...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.91 KZT
  • €1 = 516.79 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Что изменилось в Казахстане с 1 января 2021 года

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:32
Что изменилось в Казахстане с 1 января 2021 года
Фотоколлаж Tengrinews.kz. Фото:elements.envato.com
В Казахстане подписаны несколько постановлений и законов, которые привнесли в жизнь всех граждан ряд изменений. Редакция Tengrinews.kz собрала наиболее важные из них. К примеру, в 2021 году месячный расчетный показатель (МРП) увеличился на 139 тенге и составил 2 917 тенге, увеличились пенсии и пособия, повысился возраст выхода на пенсию для женщин, а минимальная зарплата, напротив, осталась на уровне 42 500 тенге.

Пенсии

В прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в течение пяти летна ежегодную индексацию пенсии потратят больше 3 триллионов тенге. Этого хватит, чтобы индексировать пенсии на два процента выше инфляции.

С 1 января размерпенсий вырос на 7 процентов согласно закону "О республиканском бюджете на 2021–2023 годы". Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты увеличился на 1 689 тенге до18 524 тенге. Минимальный размер пенсии увеличился на 4,6 тысячи тенге и составил43 272 тенге.

Для женщин возраст выхода на пенсию повысился и составил 60 лет. Напомним, в 2020 году возраст выхода на пенсию был определен на уровне 59 с половиной лет. Для мужчин все по-прежнему - 63 года.

Пособия и штрафы

Месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и других соцвыплат, штрафов, налогов и других платежей составил2917 тенге. В 2020 году МРП меняли дважды, в начале года он составлял 2651 тенге, а с 1 апреля его повысили до 2778 тенге.

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат составила 34 302 тенге.

К примеру, единовременное пособие по рождению первого-третьего ребенка выросло со 105,5 тысячи до 110,8 тысячи тенге, на четвертого и более ребенка - со 175 до 183,7 тысячи тенге. Ежемесячное пособие многодетным матерям также выросло:

на четырех детей - с 44,5 до 46,7 тысячи тенге;
на пятерых детей - с 55,6 до 58,4 тысячи тенге;
на шестерых детей - с 66,8 до 70,1 тысячи тенге;
на семерых детей - с 77,9 до 81,8 тысячи тенге;
на восьмерых детей - с 88,8 до 93,3 тысячи тенге;
на девятерых детей - со 100 до 105 тысяч тенге;
на десятерых и более детей - со 111,1 до 116,6 тысячи тенге.

Выплата адресной соцпомощи (АСП) осталась на прежних условиях - пороговый доход для назначения до 70 процентов от прожиточного минимума. Но с одним условием: трудоспособные члены семьи обязаны работать.

Зарплаты

Минимальный размер заработной платы в 2021 году остался на уровне42 500 тенге. Эта цифра не менялась с 1 января 2019 года. Затос 1 января 2021 годав полтора разаувеличили оплату труда более 38 тысячам социальных работников.

Повышение зарплаты коснулось:

- основного персонала - социальные работники;
- руководящего состава, осуществляющего свою деятельность в медико-социальных учреждениях стационарного типа - дома для престарелых и инвалидов;
- руководящего состава, осуществляющих свою деятельность в медико-социальных учреждениях полустационарного типа - отделения дневного пребывания, реабилитационные центры;
- в учреждениях временного пребывания - центры реабилитации для лиц без определенного места жительства, жертв бытового насилия;
- соцработников, оказывающих услуги на дому.

В Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о повышении зарплат учителям на 25 процентов с 1 января 2021 года. Также Президент поручил поэтапно повысить зарплаты медицинским работникам. В 2021 году в республиканском бюджетена повышение заработной платы 247 тысячам медицинских работников заложено 222,3 миллиарда тенге.

Медицина

По даннымУчет.kz, с 2021 года ставка взносов на обязательное социальное медицинское страхование стала больше для работодателей, самозанятых и за счет государства. Также с 1 января предусмотрены взносы работников, физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, подлежащие уплате в фонд. Если взносы с 1 января 2020 года составляли один процент от объекта исчисления взносов, тос 1 января 2021 года - 2 процента.

Для остальных ставки взносов остаются прежними - взносы индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, и самостоятельных плательщиков с 1 января 2020 года установлены в размере 5 процентов от дохода.

Взносы государства с 1 января 2021 года выросли до 1,6 процента от объекта исчисления взносов государства. В 2020 году было 1,4 процента.

Что изменилось в Казахстане с 1 января 2021 года


Налоги

10 декабря 2020 года Президентподписал изменения в Налоговый кодекс. По новым правиламсрок уплаты налога на транспорт переноситсяс 31 декабря на 1 апреля следующего года. То есть автовладельцы до 1 апреля 2021 года должны будут уплатить налог за 2020 год.

В 2021 году по обязательствам 2020 года предусмотренообъединение налогов на имущество и земельного налога физических лиц. В этом году они будут считаться по отдельности, как и сейчас, но налогоплательщику предъявляться к уплате одной суммой. Также в 2021 годуотменен земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов.

Образование

С 2021 года изменилась система управления сферой образования - районные и городские отделы образования стали подконтрольными и подотчетными профильным областным управлениям. Управление и финансирование отделов образования городов и районов тоже перешло на областной уровень и областной бюджет. О реформахзаявлялминистр образования и науки Асхат Аймагамбетов. По его словам, новые меры помогут сократить путь от Министерства образования и науки до каждой школы и детского сада.

Досрочное снятие пенсионных накоплений

Одно из самых ожидаемых нововведений 2021 года - досрочное изъятие пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение и для передачи в доверительное управление финансовым организациям. В Послании народу Президент Токаев заявил, чтов 2021 году часть пенсионных досрочно смогут использовать 700 тысяч казахстанцев. Снимать будет разрешено сумму с учетом "порога достаточности". Он разный для каждого возраста.

В конце декабря Сенат принял закон по вопросам восстановления экономического роста, включающий нормы по использованию пенсионных накоплений на жилье и лечение, но Президент его еще не подписал, так что нововведение в силу пока не вступило.

После подписания должны быть приняты два приказа профильных госорганов - Министерства индустрии и инфраструктурного развития по вопросам жилья и Министерства здравоохранения по вопросам лечения. Кроме того, правительство должно определить уполномоченного оператора и методику расчета "порога достаточности".

Что изменилось в Казахстане с 1 января 2021 года


Отпечатки пальцев

С 1 января 2021 года должен был вступить в действие закон "О дактилоскопической и геномной регистрации". Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. Граждане столкнутся с процедурой при получении новых, уже биометрических документов - удостоверения личности, в котором уже будет установлен чип, и загранпаспорта нового образца, также со встроенным чипом.

Однако в декабре Министерство внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами внесло в Парламент предложение о переносе срока введения в действие отдельных норм законов в части дактилоскопической регистрации на 1 января 2023 года. Информации из Парламента по этому вопросу пока не поступало.

По данным закона, детей в возрасте от 12 до 16 лет после 1 января 2021 года могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной. К слову, менять сразу свои документы с 2021 года не обязательно, они будут действовать до конца указанного в них срока.

Отказ граждан от прохождения обязательной дактилоскопической регистрации влечет штраф в размере 2 МРП - 5 834 тенге в 2021 году.

Сбор ДНК-данных будет проводиться только у осужденных, неустановленных лиц и родных без вести пропавших, с их согласия.

Как заверили в МВД, дактилоскопическая информация граждан Казахстана будет обезличена, то есть в базе данных будет содержаться только цифровая модель отпечатков пальцев и уникальный идентификатор, персональные данные, Ф.И. О. и ИИН, в ней отсутствуют.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика