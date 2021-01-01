753 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает zakon.kz.



В разрезе регионов:



город Нур-Султан - 75

город Алматы - 110

город Шымкент - 5

Акмолинская область - 57

Актюбинская область - 5

Алматинская область - 51

Атырауская область - 94

Восточно-Казахстанская область - 41

Жамбылская область - 12

Западно-Казахстанская область - 29

Карагандинская область - 42

Костанайская область - 58

Кызылординская область - 6

Мангистауская область - 9

Павлодарская область - 94

Северо-Казахстанская область - 57

Туркестанская область - 8



Всего в стране выявлены 155473 заболевших.