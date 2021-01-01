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Умер главный тренер сборной Казахстана по каратэ

Просмотров:822 Опубликовано: Сегодня, 13:08
Умер главный тренер сборной Казахстана по каратэ
Фото из открытых источников
Скончался главный тренер сборной Казахстана по каратэ Жасталап Санауов. Об этом на своей странице в facebook сообщил Ерлан Карин, передает zakon.kz.

О причине смерти не уточняется.

- К сожалению, 2020 год уходя в прошлое забрал с собой в последние минуты нашего старшего товарища, друга, выдающегося казахстанского спортсмена Жасталапа Санауова. Вчера не мог долго поверить в эту страшную весть, все перезванивал нашим знакомым, переспрашивал, надеясь, что может кто-то ошибся. Но, к сожалению, никто не ошибся, его больше нет с нами. Жасталап Санауов был одним из основателей казахстанского движения каратэ. Много лет он руководил Федерацией каратэ-до Казахстана, издавал казахстанскую версию всемирно известного журнала о каратэ «Jk Fan», - написал Карин.

- Благодаря ему в Казахстане проводились престижные международные турниры. Его уважали в международном сообществе каратэ. Он был первым и единственным представителем из стран СНГ избранным в состав Исполкома Всемирной Федерации каратэ-до. Несколько лет назад, каратэ был включен в программу Олимпийских игр в Токио. Он ждал этого события, мечтал, что казахстанский каратист завоюет олимпийское золото. Поэтому каждый раз увлеченно рассказывал о подающих надеждах молодых спортсменах. И когда, Олимпийские игры перенесли на 2021 год, он был несколько расстроен, но все равно радовался, что это событие все равно настанет, - добавил Карин.

Месяц назад федерация каратэ хотела выдвинуть Жасталапа Санауова на государственную награду. Однако, Жасталап поблагодарил и отказался, но попросил отметить тренеров с региона, сказав, что чемпионов готовят они.

Прощайте, Жаке! Нам будет не хватать Вас! Соболезную всем родным и близким Жасталапа Санауова, его колегам и друзьям, ученикам! - написал Карин.

Жасталап Санауов родился 26 мая 1966 года в Алматы. Мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана. Окончил Республиканскую физико-математическую школу в Алматы. Учился в КазПТИ. Неоднократный чемпион Казахстана по каратэ-до, трехкратный чемпион СССР, призер чемпионата Азии, чемпион Европы и Мира.

В 1986 году начал тренерскую работу.


Источник: zakon.kz
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