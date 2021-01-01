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Стало известно, кто представит Казахстан на "Мисс Вселенная"

Просмотров:317 Опубликовано: Сегодня, 15:16
Стало известно, кто представит Казахстан на "Мисс Вселенная"
Фото: instagram
Дирекция Национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" сообщила, кого решили отправить на международный конкурс "Мисс Вселенная" от Казахстана, передает zakon.kz.

Национальный Конкурс Красоты "Мисс Казахстан" ранее принял решение о переносе традиционного шоу в Нур-Султане на 2021 год . Все внимание организаторов и участниц конкурса в этот непростой период пандемии коронавируса было сосредоточено на реализации благотворительных и социальных проектов.

В дирекции рассказали, что участницы конкурса разных лет со всего Казахстана активно занимались благотворительностью: помогали врачам в борьбе с пандемией, помогали семьям пострадавшим от пандемии, помогали малообеспеченным семьям.

Организаторы конкурса отметили, что особенно в этот непростой период отличилась своей самоотверженностью и желанием помочь другим "Мисс Кызылорда 2019" - 18-летняя Камилла Серикбай.

Поэтому именно ее Дирекция конкурса "Мисс Казахстан" решила отправить на конкурс "Мисс Вселенная 2021"!

Мы уверенны, что она достойно представит нашу страну на Международном конкурсе Мисс Вселенная, - говорится в сообщении.

Камила Серикбай завоевала титул "Мисс Кызылорда" в 2019 году. Учится в университете имени Сулеймана Демиреля по специальности "Прикладное право". Занимается каратэ c детства, мастер спорта. Мечтает стать послом доброй воли ООН.

Стало известно, кто представит Казахстан на "Мисс Вселенная"


Источник: zakon.kz
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