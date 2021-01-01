Налог на транспорт за 2020 год не будут повышать в Казахстане

При расчете суммы налога на транспорт будет применяться размер месячного расчетного показателя, действовавшего на 1 января 2020 года.
Налог на транспорт за 2020 год не увеличат, если налогоплательщик исполнит налоговые обязательства за 2020 год до 1 апреля 2021 года, передает zakon.kz.
Министерство финансов РК сообщает, что из-за переноса сроков уплаты данного налога до 1 апреля 2021 года при расчете суммы налога на транспорт будет применяться размер месячного расчетного показателя, действовавшего на 1 января 2020 года.
Напомним, размер МРП в указанную дату составлял 2 651 тенге. Налог будет рассчитываться именно от этого показателя.
При уплате налога на транспорт за 2021 год до 1 апреля 2022 года также будет применяться МРП, действовавший на момент 1 января 2021 года. Соответственно, налог на транспорт за 2020 год не будет повышен, - отметили в ведомстве.
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