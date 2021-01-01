Цены на антиковидные препараты в аптеках снижаются на 27 процентов, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана.



31 декабря 2020 года пересчитаны цены на ряд антиковидных препаратов в сторону снижения. Фактические цены на перечень антиковидных препаратов в аптеках через 10 дней будут снижены в среднем на 27 процентов (около 230 препаратов).



В целом Министерством здравоохранения РК определен перечень антиковидных лекарственных средств по 17 международным непатентованным названиям, на которые будут снижены предельные цены.



"В процессе экспертизы ценообразования был выявлен ряд факторов, позволяющих заявителям завышать цену при ее формировании и в первую очередь - на антиковидные препараты. К примеру, за счет анализа инвойсов нам удалось выяснить, что дистрибьюторы могут брать в расчет самую высокую цену из инвойсов за последний год, не всегда предоставляются инвойсы от производителей, что позволяет дистрибьюторам покупать лекарственные препараты не на самом заводе, а через посредников, создавая предпосылки для удорожания стоимости лекарств, не перепроверяются представленные цены производителей и заводов в странах со схожим уровнем экономического развития, транспортные и таможенные расходы (это до 7-15 процентов от стоимости лекарств), маркетинговая составляющая (до 30 процентов)", - отметил заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров.



Также при анализе цен на антиковидные препараты был учтен перечень лекарств, входящих в протокол лечения Минздрава РК, это антикоагулянты, жаропонижающие, глюкокортикостероиды, этиотропные препараты.



Кроме того, планируется создание информационной базы данных лекарственных средств, на основе которой будет проводиться экономический анализ цен иностранных производителей, в том числе в референтных странах.