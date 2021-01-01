Психолог объяснил депрессивные мысли во время праздников

Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Александр Тхостов объяснил, что депрессивные мысли во время праздников возникают из-за завышенных ожиданий. Об этом он рассказал в пятницу, 1 января, в беседе с ТАСС.
«Предновогоднее перевозбуждение обычно заканчивается спадом. То есть люди готовились, многого ожидали, потом веселились. А утром 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось. В этой ситуации нужно понимать, что этот год — не последний, будут другие. Следовательно, будут другие возможности реализовать свои планы и ожидания», — отметил психолог.
Тхостов также раскрыл способ избавиться от эмоционального спада: необходимо во время каникул завершить накопившиеся дела, провести время с семьей и заняться своим здоровьем. Кроме того, в этом вопросе эффективным помощником может стать работа любого характера.
«Можно привести себя в порядок, сходить на прогулку, разобрать бумаги. Уходящий год, конечно, был тяжелым для всех. Но людям нужно помнить, что когда-нибудь эти испытания закончатся», — заключил специалист.
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